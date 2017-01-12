Что носить в 2017 году советуют эксперты от «Carducci» и «Simoni»

Хорошая новость для любителей модной и стильной одежды — в Шымкент приехали представители известных брендов Carducci, Simoni. Главная цель визита — рассказать о новых тенденциях в моде и представить новую коллекцию.

Угур Огуз, топ-менеджер бренда «Carducci», «Simoni»: «В этом году в тренде зеленый цвет, главное, чтоб светлое было с отблеском зеленого, пусть то будет смешанный цвет или однотонный. Очень приятно, что в Шымкенте очень много людей одевают нашу одежду».

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«В Шымкенте покупатель знает толк в моде, мы всегда, когда приезжаем в Шымкент, берем с собой только эксклюзивные работы», — рассказал президент компании Carducci и Simoni Ильхан Байрак.

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