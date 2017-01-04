Что такое временная регистрация и как ее оформить

При временном проживании в другом городе каждый казахстанец обязан пройти регистрацию по временному месту проживания. Штраф за невыполнение нормы нового закона достигает 10 МРП (почти 23 тысячи тенге). Представители Миграционной полиции разъяснили основные положения нового закона, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Требования регистрации по месту жительства являются общемировой практикой. В Казахстане учет населения по месту жительства и временного проживания также всегда был предусмотрен законодательством. Институт регистрации не ограничивает право на свободное передвижение и соответствует международной практике. В той или иной форме учет населения ведется в большинстве государств, так как от этого зависит планирование экономической и социальной политики», — сообщила в ходе брифинга СЦК заместитель начальника Департамента миграционной полиции МВД РК Галина Сарсенова.

По ее словам, регистрация в ЦОНе займет порядка 10-20 минут и требует минимум документов, однако обязывает личное присутствие как самого регистрируемого, так и владельца жилья.

Какие документы необходимы для временной регистрации?

«На сегодня для регистрации необходимы следующие документы: согласие владельца жилья, его удостоверение личности, удостоверение личности регистрируемого и квитанция об уплате госпошлины за регистрацию по месту жительства в размере 10 процентов от МРП или 227 тенге. Необходимо также присутствие самого гражданина, потому что запись производится в чипе документа, и присутствие собственника жилья, либо наличие нотариально оформленной доверенности», — отмечает Галина Сарсенова.

Кроме того, по ее словам, при наличии ЭЦП казахстанец может зарегистрировать себя с помощью электронного правительства, добавив, что отписываться по месту постоянной прописки не нужно.

Представитель миграционной полиции отметила, что сведения о пошаговом порядке регистрации и оформлении документов можно увидеть в постановлении правительства №1427 от 1 декабря 2011 года и в приказе министра МВД № 183 «О внесении изменений в приказ «Об утверждении регламентов госуслуг по вопросам документирования и регистрации населения».

Сколько человек максимально может быть прописано в одной квартире?

«Сейчас будет возможность местным исполнительным органам решением маслихата определить санитарные нормы. На сегодня такое понятие включено в закон о статусе Алматы, где каждый человек должен иметь не менее 15 квадратных метров жилья. Такие же типовые правила будут приняты в каждом регионе страны и утверждены правительством, к примеру, если для Астаны — 15 квадратных метров, для другого региона больше или меньше», — пояснила Галина Сарсенова.

Для примера, если в средней двухкомнатной квартире Алматы площадь составляет 60 квадратных метров, то жить в ней могут не более 4 человек.

Кроме того, по словам Сарсеновой, граждане, которые ложатся в больницу на длительное лечение в другом городе, также подлежат регистрации по месту прохождения лечения, а люди, работающие в другом городе и проживающие в гостинице, также могут зарегистрироваться по адресу гостиницы.

Как учитывались коррупционные риски?

«Про коррупцию я отвечу, это существенный вопрос. Возможно, в наших рядах есть нечистоплотные люди. Но человеку заплатить один раз взятку, второй раз, так легче зарегистрироваться за 200 тенге и все. Тогда не нужно будет платить и давать взятки. Либо дома через интернет зарегистрировать», — отметила представитель миграционной полиции, отвечая на вопрос после окончания брифинга.

Стоит отметить размеры штрафов за невыполнение нормы закона. Проживание граждан без регистрации по месту временного проживания сроком свыше одного месяца влечет штраф в размере 7 МРП или порядка 16 тысяч тенге. При повторной проверке штраф увеличивается до 13 МРП или порядка 29,5 тысячи тенге.

Ответственность понесут и арендодатели, решившие не регистрировать своих жильцов. Физические лица будут оштрафованы в размере 10 МРП или 22,6 тысячи тенге, малые предприниматели и НПО — 15 МРП или 34 тысячи тенге, а субъекты крупного предпринимательства — 50 МРП или 113,5 тысячи тенге.

Когда полиция начнет штрафовать граждан за отсутствие временной регистрации?

Хоть закон и вступил в силу с 1 января 2017 года, представителям правоохранительных органов еще предстоит разработать все необходимые подзаконные акты, утвердить их в правительстве. Поэтому выявление граждан без временной регистрации по месту жительства начнется только с 1 февраля.

Однако Сарсенова пояснила, что работа по выявлению граждан без регистрации и без прописки велась и ранее.

«Эта работа повсеместно уже проводится, только за прошлый год было привлечено к ответственности около 13 тысяч человек. Мы сейчас не берем флаг в руки, не идем и не говорим, что с завтрашнего дня начнем штрафовать», — заверила она.



Правда, в отдельных интернет-СМИ прошла информация о том, что в МВД ошиблись и штрафовать граждан без временной регистрации начнут уже с 7 января.