Габидулла Абдрахимов: второй день рождения на посту акима Шымкента

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов отмечает свой день рождения. 23 января градоначальнику исполнилось 42 года.

Габидулла Рахматуллаевич Абдрахимов родился 23 января 1975 года в селе Кирово Чимкентской области Казахской ССР. Первое высшее образование Абдрахимов получил в Казахском государственный аграрном университете по специальности «экономист-бухгалтер». После года работы в родном институте Габидулла Абдрахимов поехал в Германию по программе «Болашак».

С лета 2001 года Абдрахимов работал заместителем председателя АДГС, после чего, возглавив агентство, на 2 года занял кресло председателя. В октябре 2008 года Габидулла Рахматуллаевич возглавил канцелярию премьер-министра. На этом посту он проработал до февраля 2012 года, а затем стал главой Агентства РК по защите конкуренции. В январе 2013 года он пришел в самый высший эшелон власти, начав замещать руководителя администрации президента.

Акимом Шымкента Габидулла Абдрахимов стал в августе 2015 года. К декабрю 2016 года шымкентский градоначальник вошел в ТОП-5 самых стильных акимов Казахстана.

“Габидулла Абдрахимов — однозначно стильный мужчина. Мне даже кажется, что он периодически советуется со стилистами. Бизнес-кэжуал, очки и велосипед — вот моя первая ассоциация с акимом Шымкента”, – отметила акима Шымкента Динара Сатжан, бизнес-леди, владелица сети шоу-румов казахстанских дизайнеров.

В день своего назначения на должность акима города он торжественно пообещал превратить Шымкент в самый лучший и привлекательный для жизни и туризма город: «Сделаем город самым красивым не только в Казахстане, но и в мире, чтобы этот город не хотелось покидать. А если людям и приходилось уезжать из Шымкента, то они бы плакали». Эта дебютная фраза нового акима была самой часто цитируемой в интернете.

В ноябре 2015 года Габидулла Абдрахимов представил активу области проект «Концепции развития Шымкента до 2020 года».

gloВ начале лета 2016 года все новостные ленты интернета были заполнены сообщениями типа «Аким Шымкента приехал на работу на велосипеде!», «Аким Шымкента отказался от авто в пользу велосипеда», «С 9 июля в Шымкенте заработают велостанции» и так далее. И действительно, Габидулла Абдрахимов очень волновался по поводу запуска проекта Shymkent City Bike – общегородской системы проката велосипедов. Вопреки замечаниям скептиков, система заработала.

Обращаясь однажды к школьникам, Габидулла Абдрахимов сказал: «Чего вы добиваетесь своими драками и разборками? Что, думаете, вы крутые будете, если побили кого-то? Не будете вы крутыми. Будете плохо учиться, закончите жизнь в тюрьме. Я вам конкретно говорю, на примере своих одноклассников. Наоборот, эти «ботаники», над которыми вы смеетесь, в будущем выигрывают и становятся министрами и акимами…. Вы знаете, кто такой мужчина? Это тот, кто может защитить свою женщину, детей. А кто с ножом нападает, тот не мужчина, тот гнилой человек, трус, потому что ничего без ножа сделать не может…»

Подарки малообеспеченным детям вместо украшения Шымкента к Новому году становятся уже доброй традицией…

Несколько дней назад градоначальник всколыхнул интернет-пользователей, когда доходчиво и просто объяснил, для чего необходима регистрация. Так с населением еще никто не говорил.

Наш информационный портал Otyrar.KZ поздравляет Габидуллу Абдрахимова с днем рождения! Желаем, чтобы вы с легкостью достигли всего, о чем мечтаете. Будьте непоколебимы в выбранных решениях, достигайте максимума в поставленных целях. Терпения Вам, крепкого здоровья, личного благополучия и хорошего настроения!