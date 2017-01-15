Доктор, я поел селедки и выпил молока… Клубнику мыть?

Пробиотики – это слово довольно прочно вошло в наш обиход. Им приписывают множество чудодейственных свойств. А молочные продукты с их содержанием, как правило, стоят ощутимо дороже – полезные все-таки. Пожалуй, каждый второй может сходу назвать хотя бы одну причину, по которой принимать пробиотики необходимо. При этом лишь немногие из нас могут толково объяснить что это такое и «с чем их едят».

Сама я в пользе пробиотиков убедилась, когда попала с ребенком в инфекционную больницу. Только за пару часов до этого я купила в аптеке препарат, содержащий споры микроорганизма, входящего в состав нормальной микрофлоры кишечника. Препарат на тот момент был новым для нас и, как выяснилось, для врачей тоже. Заведующая отделением, заметив, что моему ребенку становится намного лучше, хотя лечение было практически одинаковым для всех детей, спросила, даю ли я ему что-то еще. Я показала препарат и аннотацию к нему. После этого она стала советовать этот препарат многим мамам, чьи дети лежали в отделении. Симптомы отравления как рукой снимало в первый же день. Так что же такое пробиотики?

Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые являются нормофлорой кишечного тракта человека. Это полезные живые бактерии, выполняющие массу полезных функций в кишечном тракте: обеспечивают восстановление нормальной микрофлоры в слизистых оболочках организма человека и в ЖКТ, укрепляют иммунную систему, защищают от воздействия токсичных веществ. Только в 2002 году Всемирная организация здравоохранения точно определила их функцию. Оказалось, что пробиотики делают множество полезных вещей.

Они: лечат дисбактериоз, диарею различного характера: после лучевой терапии, инфекций, аллергии, вирусов, воспалений, из-за смены места обитания;

лечат дисбактериоз, диарею различного характера: после лучевой терапии, инфекций, аллергии, вирусов, воспалений, из-за смены места обитания; расщепляют соли кислот из желчных протоков и снижают холестерин;

синтезируют фолиевую кислоту, биотин, витамин К и В, ниацин;

стимулируют выработку естественных иммунных функций организма;

улучшают пищеварение и ускоряют его;

выводят токсины из организма;

устраняют метеоризм, вздутие живота, колики, а потому полезны и малышам, и их родителям;

помогают восстановиться после курса антибиотиков;

являются профилактической мерой против развития язвы и гастрита.

Как же дополнительно наладить поставку в организм этих полезностей, где их искать?

Прежде всего на полках продуктовых магазинов. Стоит обращать внимание на кисломолочные продукты (йогурт без добавок, ряженка, кефир, Актимели, Активии и тому подобное), сыры (рикотта, мацони), мороженое с добавленными бифидобактериями. Пробиотики есть в квашеной капусте, моченых яблоках, соленых огурцах, оливках.

Живые бактерии содержат некоторые виды детского питания.

«На самом деле, не надо верить всему, что обещано на упаковке. Иногда стакан домашнего кефира содержит больше необходимых микрофлоре кишечника полезных бактерий, чем в хваленом продукте. Вспомните, что в первую очередь вам давали ваши бабушки, когда вы говорили, что у вас расстройство желудка или отравление? Правильно – кефир. Тем не менее, говорить, что практически все препараты или продукты, на упаковках которых написано, что они содержат живые бактерии, на самом деле пустышка, не стоит. Есть подсказки, которые помогут вам точно определить – рекламный этот трюк или в продукте действительно есть пробиотики. Выбирая молочку в магазине, обратите внимание на сроки хранения. Если они длительные, то вероятность, что в ней есть пробиотики, очень мала. Это живые бактерии и присутствие консервантов для них губительно», – говорит врач общей практики Молдир Аукенова.

А как же быть со специальными лечебными препаратами, которые способны в случае необходимости ввести в организм дополнительную дозу пробиотиков? Это не лекарства и та же ВОЗ считает их биодобавками.

«Не стоит забывать, что даже самый лучший пробиотик при неграмотном применении может спровоцировать достаточно серьезные осложнения, такие как мочекаменная, желчекаменнная болезнь, аллергические реакции, ожирение, цитокиновый дисбаланс. Любое лекарственное средство должно применяться только по рекомендации врача», – продолжает специалист.

За пробиотиками закрепилась и еще одна слава продукта красоты. Так как они очищают кишечник, то и предотвращают интоксикаци. И как следствие улучшается цвет лица, кожа становится гладкой, ровной, матовой. Современная индустрия красоты начала включать пробиотики в крема, гели, тоники, лосьоны. Покрывая кожу невидимой глазу пленкой, они защищают ее от вредных внешних факторов, задерживают влагу внутри кожи и придают ей упругость.

Кажется, что при таких прекрасных рекомендациях пробиотики должны просто прописаться на наших столах, в косметичках и аптечках на постоянной основе. Но все хорошо в меру. Пробиотики – полезные микроорганизмы и если нет особых противопоказаний, навредить они не смогут. Но прежде чем увлекаться ими все же нужно посоветоваться с врачом.

«Хочу напомнить, что вопрос назначения пробиотиков решается индивидуально, – еще раз подчеркнула Молдир Аукенова. – То, что хорошо одним, может навредить другим. Поэтому не стоит бежать в аптеку за препаратом, который вам посоветовала соседка (родственница), только потому, что им он помог. Не поленитесь проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы потом не получилось как в том анекдоте: «Доктор, я поел селедки и выпил молока. Клубнику мыть?».

Саида ТУРСУМЕТОВА.