Дорожно-транспортное происшествие в Шымкенте зафиксировала камера видеорегистратора журналиста программы «Экстренный вызов» ТК «Отырар TV» на Тамерлановском шоссе.
Авария произошла 28 января (на камере не настроены дата и время). Оба автомобиля — участника аварии ехали на мигающий сигнал светофора. Одну иномарку от удара развернуло и ударило о разделительное заграждение.
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1 Комментарий Включено "ДТП на Тамерлановском шоссе в Шымкенте"
На этом отрезке ограничение скорости 40 км/час. судя по скорости ваш журналист нарушает .