ДТП на Тамерлановском шоссе в Шымкенте

Дорожно-транспортное происшествие в Шымкенте зафиксировала камера видеорегистратора журналиста программы «Экстренный вызов» ТК «Отырар TV» на Тамерлановском шоссе.

Авария произошла 28 января (на камере не настроены дата и время). Оба автомобиля — участника аварии ехали на мигающий сигнал светофора. Одну иномарку от удара развернуло и ударило о разделительное заграждение.