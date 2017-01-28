ДТП на Тамерлановском шоссе в Шымкенте

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Дорожно-транспортное происшествие в Шымкенте зафиксировала камера видеорегистратора журналиста программы «Экстренный вызов» ТК «Отырар TV» на Тамерлановском шоссе.

Авария произошла 28 января (на камере не настроены дата и время). Оба автомобиля — участника аварии ехали на мигающий сигнал светофора. Одну иномарку от удара развернуло и ударило о разделительное заграждение.

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1 Комментарий Включено "ДТП на Тамерлановском шоссе в Шымкенте"

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xtk
Гость
xtk

На этом отрезке ограничение скорости 40 км/час. судя по скорости ваш журналист нарушает .

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25 минут 37 секунд назад
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