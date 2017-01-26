Два года в рабстве: шымкентец рассказал, как его насильно удерживали в Москве

Жанибек Каныбек из Шымкента, отправившийся в Москву на заработки, провел два с половиной года своей жизни в аду. О своих мучительных днях в рабстве парень рассказал корреспонденту NUR.KZ.

Житель Ордабасинского района ЮКО в 18-летнем возрасте начал думать о самостоятельном заработке, чтобы не зависеть от родителей. Знакомый Жанибека пригласил его на работу в московский магазин с зарплатой в 95 тысяч тенге. Предложивший работу парень рассказал, что его сестра работает в том магазине и получает хорошие деньги.

В апреле 2013 года Жанибек отправился в Москву. Там его встретил один из владельцев продуктового магазина Рашид. Вначале положение Жанибека было достаточно хорошим, еду давали вовремя.

Хозяева и сотрудники магазина относились к Жанибеку хорошо. Парень устроился грузчиком и не знал, что ждет его впереди. Хозяева магазина отобрали у казахстанца документы и сотовый телефон. Когда пришло время получать первую зарплату, руководство магазина посоветовало парню собирать зарплату и отправить родным позже крупную сумму.

Спустя время он увидел, как сотрудники магазина в слезах выходили из кабинета хозяина магазина. Через месяц питание изменилось, Жанибека кормили только хлебом.

«Хозяин магазина Рашид уходил ночью и приносил нам заплесневевший хлеб, резал его и давал нам кашу. Вместе со мной было около десяти рабочих — две девушки из Узбекистана, остальные — граждане Казахстана. Парней, которые работали со мной, били дубинками», — начал свой рассказ Жанибек. Спустя полтора месяца парень, увидев обращение с работниками, захотел вернуться в Казахстан.

Но хозяева магазина не выпускали рабочих даже за территорию магазина. Не было возможности связаться с родными. Однажды Жанибек вывел погулять маленькую дочь хозяина магазина во двор. Выйдя на улицу, он встретил рабочего из Кыргызстана и попросил его связаться со своей девушкой в Шымкенте и рассказать о его безвыходном положении. При этом Жанибек просил не звонить на телефон хозяина магазина.

Девушка Жанибека рассказала семье парня о его положении. Они не поняли сообщения и многократно звонили на телефон киргизского парня. Вечером парень из Кыргызстана пришел в магазин к Жанибеку, чтобы передать сообщение от его семьи. В тот момент хозяин магазина узнал об этом и впервые избил Жанибека. Однако позже хозяин разрешил поговорить парню с родными.

Он заставил Жанибека позвонить родным и сказать, что у него все хорошо и он по ошибке передал сообщение девушке.

После этого казахстанца начали часто избивать и наказывать, ему сократили время на отдых.

«Хозяин магазина Рашид и его жена Жанар по ночам давали нам пить водку, объясняя, что мы устали от работы. Сначала я отказывался пить, но меня били, оскорбляли. В жизни не пил водку, попробовал там впервые», — рассказал Жанибек.

Рабочих насильно заставляли вступать в половые отношения с девушками, которые там работали.

«Мне сказали, чтобы я спал с девушкой из Узбекистана. Я не пошел на это. Приближенные хозяина начали бить эту девушку. Сколько бы я ни сопротивлялся, меня заставили вступить в интимные отношения с этой девушкой. Те люди были рады тому, что заставили нас совершить грех», — продолжил Жанибек.

Казахстанец решил совершить побег, однако спустя пару часов его нашли приближенные хозяина и привели обратно в магазин. Жанибека избили дубинкой и мучили электрошокером.

Во второй раз Жанибек решил сбежать с девушкой из Шымкента по прозвищу «Сары қыз». Они незаметно украли деньги из кассы и сбежали из магазина.

Беглецы решили зайти в мечеть и помолиться, однако их не пустили, сказав, что они попрошайки. А сотрудники правоохранительных органов не приняли их заявление, отметив, что они не граждане России.

Однако люди хозяина магазина поймали их прямо на вокзале и избили там же. Жанибека с девушкой две недели держали в землянке.

Позже парень придумал план, по которому он испортил товары в магазине. Его вернули на родину.

Хозяева магазина позволяли рабочим разговаривать с родными только раз в месяц. Родные Жанибека испытывали трудности с деньгами и парень попросил хозяев отправить семье его зарплату. Они пообещали отправить 300 тысяч тенге, но отправили всего 100 тысяч.

На этом мучения не закончились. Рабочие подвергались постоянным избиениям.

«Если наши действия или слова не нравились жене Рашида, Жанар, она заставляла своих людей бить нас по половым органам. После этого на протяжении недель ходить в туалет было мучением», — рассказал казахстанец в рабстве.

По словам Жанибека, Рашид и Жанар не единственные, кто держал казахстанцев в рабстве.

«Хозяева магазина Жанар, Жансулу и Шолпан открыли несколько магазинов в Москве. Всех рабочих они держали в рабстве, избивали. Все о чем они не думали — не выдавать зарплату. А когда приходили полицейские с проверкой, нас загоняли в отдельную комнату», — продолжил Жанибек.

Казахстанец рассказал, как людей заманивали в рабство.

«Они приглашали безработных, обещая достойные условия труда и хороший оклад. Позже мой родственник приехал на эту работу, поверив рекламе. А я, сколько бы меня не избивали, разбивал бутылки и портил товар. После этого от меня захотели избавиться», — рассказал Жанибек.

В сентябре 2015 года его привезли на вокзал в летней одежде, дали 5000 рублей и документы.

Вернувшись домой из рабства, парень три месяца не мог прийти в себя. Ночью просыпался от кошмаров, думал, что он находится в землянке. Жанибек боялся даже выходить на улицу, думал, что за ним придут. После консультаций психолога парень пришел в себя.

Когда Жанибек отправился в Москву, он весил 90 кг. По приезду в Шымкент парень исхудал до 58 кг.

Теперь парень намерен восстановить справедливость — он хочет добиться возвращения на родину остальных казахстанцев, попавших в беду.