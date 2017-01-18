Двадцатилетний безработный из ЮКО промышлял грабежом на улицах Шымкента

В Шымкенте полицейские задержали 20-летнего подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

В Енбекшинский ОП УВД Шымкента с заявлением обратилась местная жительница, 1964 года рождения с заявлением о том, что по ул. Сайрамской на нее напал неизвестный мужчина, который ограбил ее, похитив сотовый телефон стоимостью около 60 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Енбекшинского ОП по статье 191 УК РК «Грабеж».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Енбекшинского ОП задержали подозреваемого, 1997 года рождения, жителя Сайрамского района, безработного, который признался в содеянном.

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В ходе следствия полицейские установили причастность задержанного к двум фактам грабежа. Вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование. В настоящее время стражи порядка проверяют причастность задержанного к другим фактам преступлений.