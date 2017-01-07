Эдин Юнузович: «Цырин – мой агент? Мы разошлись, и на этом все»

30-летний хорватский нападающий шымкентского «Ордабасы» в эксклюзивном интервью Prosports подвел итоги прошедшего сезона, а также рассказал правду, о том что творится в шымкентском клубе.

– Эдин, подведи итоги прошедшего года. Каким сезон-2016 выдался лично для тебя?

– Прошлый год начинался для меня очень хорошо. За «Ордабасы» я начал забивать в первых турах, и это были очень важные голы для нас. Вот только летом в товарищеском матче против молодежной сборной Казахстана я получил тяжелую травму, которая не позволила мне дальше выступать и приносить пользу команде. Очень жаль, что так вышло. Признаюсь, именно по этой причине сезон-2016 сложился для меня крайне неудачно.

«По непонятным для меня причинам из футболистов контракт последним подписал именно я»

– Перед стартом прошлого сезона очень длительной оказалась пауза касательно подписания твоего контракта с шымкентским клубом. Почему «Ордабасы» не предложил тебе новый контракт еще зимой 2015 года, ведь ты стал ключевой фигурой в атаке?

– После того как закончился чемпионат Казахстана в сезоне-2015, у меня состоялся разговор с главным тренером «Ордабасы» Бахтияром Байсеитовым. Мы обговорили все условия моего нового трудового соглашения. Но так произошло, что по непонятным для меня причинам из футболистов контракт последним подписал именно я. Самый последний! Сейчас я уже не обращаю внимания на эти вещи. Конечно, мне было очень обидно за такое отношение ко мне. Футболист хорошо выступает, помогает команде завоевывать путевку в квалификацию Лиги Европы УЕФА, а к нему потом плохо относятся. Это очень странно. Сам до сих пор не понимаю, почему процесс с подписанием контракта так надолго затянулся. Точно могу сказать одно: это не было связано с финансовой стороной договора. Не в этом причина.

– В те дни поступали ли еще какие-нибудь приглашения от клубов казахстанской премьер-лиги?

– На тот момент у меня было несколько предложений. Но все решал мой агент Сергей Цырин. Я не буду сейчас называть эти клубы. Потому что я хотел играть только в «Ордабасы», честное слово.

– Именно по этой причине ты готов был пойти на снижение заработной платы? Только для того, чтобы продолжить играть за команду Байсеитова?

– Ммм…(пауза). Я пошел на снижение зарплаты, потому что везде в Казахстане был экономический кризис. Произошла непредвиденная девальвация. Доллар резко подорожал. Для меня деньги не играли первостепенной роли. Я просто хотел играть в «Ордабасы». Это моя команда, я в ней очень длительное время выступал. Мне все хорошо знакомо в Шымкенте. Так что для меня не было проблемой, что я потерял в деньгах.

– В конце марта после матча с «Астаной» фанаты «Ордабасы» закидывали поле разными предметами. Какие-то из них летели даже в футболистов. Такое часто происходит в Шымкенте? Вообще, ведется ли какая-нибудь работа со стороны клуба с фанатами по улучшению ситуации, это ведь не единственный случай?

– Фанаты – это фанаты. Вы сами хорошо знаете, что болельщики «Ордабасы» – одни из самых активных в Казахстане. Они всегда поддерживают нас, едут с нами на выездные матчи, очень сильно переживают, когда у нас складываются плохие матчи. Насколько мне известно, у клуба хорошие отношения с фанатским сектором. Почему кидают баклажки и другие предметы? Это все случилось из-за одного человека, но мы не обращаем на это внимания. Мы просто играем в футбол.

«Я вообще не нарушал дисциплину!»

– Как тебе жилось последний год в Шымкенте? Можешь назвать самое главное отличие этого города от других в нашей стране?

– Очень хорошо. Мне нравится этот город. Если бы мне не нравился Шымкент, то я бы не был там так долго. Если сравнивать с другими городами, то Шымкент – это юг, всегда тепло, хорошая погода, и лично для меня это важный фактор.

– К тебе никогда не приставали на улицах города? Может, старались обмануть, видя, что ты иностранец?

– Нет-нет-нет! С этим все нормально. В Шымкенте с этим проблем не возникало (улыбается). На улицах всегда спокойно. Даже приятно, когда кто-то из прохожих тебя узнает и хочет сфотографироваться вместе или просит автограф. Я понимаю, в чем смысл вопроса (смеется). Мне кажется, во многих городах таксисты сразу ломят цены за проезд, видя, что ты иностранец. К этому нужно просто привыкнуть.

– В начале мая тебя отстранили от основы и даже тренировок за нарушение дисциплины. Можешь рассказать подробности, что произошло? В чем ты нарушил дисциплину?

– Я вообще не нарушал дисциплину! Моя вина была только в том, что я хорошо понимаю русский язык и перевел некоторым ребятам определенные слова на их родной язык. Возникла конфликтная ситуация. Виной стал языковой барьер. Написали, что я был отстранен за нарушение дисциплины, но это неправда.

– Была информация, что в летнее трансферное окно тобой интересовался «Кайрат», который нуждался в усилении атаки.

– Честно признаюсь, во время летнего трансферного окна я не рассматриваю предложения из других клубов. Потому что в Казахстане всегда контракт действует до конца года, и я не обращаю внимания в это время на другие предложения. А если какие-то предложения поступали, то об этом знает только мой агент.

– «Манисаспор» интересовался твоим трансфером. Почему не решил перебраться в первую лигу Турции?

– Да, это правда, что клуб интересовался мной, но только через другого агента. Я отказался. Не хотел покидать Казахстан, где меня все устраивает.

– В июне ты получил роковую травму в товарищеском матче. Долго прокручивал в голове тот игровой момент, представляя другое развитие сценария своих действий на поле?

– Тогда порвал кресты, да еще и в товарищеском матче. Но что делать? Это жизнь профессионального футболиста. Перенес операцию. Прошел курс реабилитации. Есть хорошая новость – сейчас уже начал немного тренироваться (улыбается).

«Все, что должен был сделать клуб, а именно покрыть расходы, «Ордабасы» отказался делать и не стали помогать мне восстанавливаться»

– За операцию ты оплатил из своего кармана? И даже за восстановительные процедуры?

– Да, это правда. Я за свой счет полетел домой, сделал операцию. И прошел курс реабилитации тоже за свои деньги. От меня требовали вернуться в Казахстан. Я вновь купил билет в Шымкент за свои деньги, вернулся, из своего кармана заплатил за квартиру. И это не все. Пришлось мне платить и за тренажерный зал. Скажу так: все, что должен был сделать клуб, а именно покрыть расходы, «Ордабасы» отказался делать и не стал помогать мне восстанавливаться.

– Как на эту непростую ситуацию реагировал непосредственно сам главный тренер Бахтияр Байсеитов?

– Тренер был в курсе событий. Но Байсеитов как главный тренер ничего не решал в этой ситуации. Все исходило от руководства клуба. Что касается тренера, то мне всегда было приятно работать с ним, это очень сильный специалист. У нас никогда не было с ним разногласий. Я бы с удовольствием поработал с ним еще не один год. Он суперский мужик.

«Сергей Цырин – уже не мой агент!»

– Между тобой и Байсеитовым уже состоялся разговор о твоем будущем в «Ордабасы»?

– С Бахтияром Данияровичем я еще не разговаривал. Он мне еще не звонил. Я еще не знаю о своем будущем. Мне нужно для начала набрать хорошую физическую форму после полученной травмы. Потом посмотрим, что будет дальше. Я сам, честно, еще не знаю, в каком клубе окажусь в этом году. Уже поступают приглашения, мне часто звонят, но пока я на 100 процентов не буду готов, я никуда не перейду.

– Мы располагаем информацией, что Сергей Цырин уже не твой агент. Что произошло между вами?

– Это правда, что он уже не мой агент. Я не хочу рассказывать, что произошло между нами. Больше я с ним не сотрудничаю. Мы разошлись, и на этом все.

– Андрей Аршавин тоже отказался от услуг агента. Теперь намерен сам вести переговоры и трансферные дела, как российский хавбек «Кайрата»?

– Если какой-то агент мне предложит вариант с клубом, то, конечно же, я рассмотрю и изучу предложение. А так, я намерен без агента решать все вопросы.

– Судя по всему, ты теперь наверняка можешь сказать, сколько получают агенты. Кажется, что порой они зарабатывают намного больше, чем футболисты, чьи интересы они представляют?

– Если честно, я даже не знаю, сколько конкретно зарабатывают агенты, но знаю точно, что очень хорошо.

– Учитывая затраты на восстановление здоровья и сотрудничество с агентом, скажи, за этот период времени много сбережений ушло? Клуб хоть часть зарплаты тебе выдавал во время лечения и после?

– Я получал зарплату, но там произошла такая ситуация, что надо было сесть и выяснить отношения, понять сложившуюся ситуацию. Сейчас все нормально.

– Чему же тебя научил год Огненной Обезьяны? Символ этого года оправдал себя?

– Чему научил меня? …Не знаю. Нужно всегда оставаться хорошим человеком в самых сложных жизненных ситуациях. Всегда стараться делать больше, сосредоточиваться на самом положительном. Жизнь справедлива, и если ты честный человек, то тебе воздастся. Верно и обратное.

Кравченко Артем.