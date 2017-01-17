Эксклюзив от «Мадлен» только в Shymkent Plaza

Элегантный интерьер, мягкие кресла и самое уютное место в огромном холле Торгового центра. Новая кофейня «Мадлен» приглашает всех желающих в Shymkent Plaza. Ароматный кофе, авторские десерты и сладкие эксклюзивные новинки представлены в новой кофейне в честь открытия.

Это удивительное мороженое, которое готовят на холодном камне — Cold stone — придумали в 1988 году в Америке. Это не просто мороженое — это целое айс-шоу. Вы получите порцию эксклюзивного фирменного мороженого с добавлением пяти ингредиентов на ваш выбор. Экзотические фрукты, сочные ягоды, натуральные сиропы, вкусные добавки — наполнителей для мороженого может быть сколько угодно! Все зависит от личного предпочтения.

Эксклюзив только в «Мадлен»!!!! АЛКОГОЛЬНОЕ мороженое с добавлением ликера или рома.

Чтобы сегодня попробовать мороженое Cold stone, нужно всего лишь отправиться в новый сладкий островок «Мадлен», который уютно расположился в самом центре торгово-развлекательного центра «Shymkent Plaza». В этой кофейне представлены и новые десерты, которые пока невозможно найти найти в других торговых точках сети «Мадлен».

Для посетителей кофейни «Малден», желающих перекусить, представлено новое поколение снеков — это роллы и сендвичи в удобной герметичной упаковке, линейка фирменных салатов в необычных контейнерах.

Все это можно попробовать непосредственно в Мадлен, а можно взять с собой. Не стоит забывать, что вся продукция «Мадлен» приготовлена из натуральных ингредиентов.

Просто приходите и пробуйте! Новая кофейня расположена на втором этаже ТРЦ «Shymkent Plaza». «Мадлен» — доступно, вкусно, качественно, всегда!

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