Эксперты по бизнесу консультируют торговцев прямо на рынках Шымкента

В Шымкенте заработал пилотный бизнес-проект, аналогов которому нет в республике. Экcперты Палаты предпринимателей пошли в народ — юристы, бухгалтеры и другие специалисты будут консультировать работников местных рынков, передает корреспондент ТК «Отырар TV» Жанат Тохтарбай.

На сегодняшний день на рынках «Айна» и «Самал» открыты специальные кабинеты, куда все желающие могут обратиться с вопросами, которые касаются бизнеса.

Здесь эксперты принимают работников базаров, у которых есть проблемы или вопросы связанные с предпринимательством.

Маржан Ережепбаева, менеджер-консультант: «Мы оказываем бесплатные услуги для предпринимателей. Предприниматели обращаются в основном по вопросам налоговой отчетности, статистических отчетов, таможенных и юридических услуг. Когда сталкиваются с проверками, выясняют их законность. Есть и те, кто приходит с вопросами расширения бизнеса, разработки бизнес-плана».

Мурат Жумабеков торгует на рынке относительно недавно. Как узнал, что рядом с его рабочим местом появились эксперты, которые могут проконсультировать по большому спектру вопросов, тут же решил воспользоваться новыми услугами.

Мурат Жумабеков, предприниматель: «Я больше года занимаюсь бизнесом. Конечно, есть вопросы и проблемы, с которыми приходится сталкиваться. Сегодня я пришел узнать, как сделать патент и какие изменения грядут. Одно дело прочитать, совсем другое, когда обо всех тонкостях тебе расскажут».

Как отмечают специалисты, это пилотный проект, такого в республике нет. Необходимость в нем возникла потому, что продавцы нередко сталкиваются с трудностями при заполнении отчетности и оплате налогов. Но времени, чтобы посетить главный офис Палаты предпринимателей у них нет.

Платить за новые услуги предпринимателям не нужно. Они оказываются совершенно бесплатно. Известно, что в течение первого квартала эксперты Палаты Предпринимателей намерены работать сами. Потом к ним присоединятся сотрудники государственных органов — это налоговики и таможенники.