«Экстренный вызов»: происшествия в Шымкенте и ЮКО от 20 января 2017 года

Днем дорожно-транспортное происшествие с участием сразу пяти автомобилей зарегистрировано на Тамерлановском шоссе. Столкновение произошло, когда впереди идущая иномарка резко затормозила. И водители, которые ехали с нарушением дистанции и скоростного режима, собрали на участке дороги «автопоезд»…

Еще одно ДТП была зафиксировано на улице Уалиханова. Во двор многоэтажки заехал пьяный водитель на иномарке. Не справившись с управлением, он протаранил ограду и металлическую лестницу около жилого дома. Мало того, он этого даже не заметил — он уснул за рулем…

Сотрудники Аль-Фарабийского отдела полиции задержали 45-летнего мужчину, который подозревается в серии карманных краж…