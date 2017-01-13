Финальная распродажа на выставке «Союз Меха»! Осталось всего два дня…

Внимание! Всем, кто не успел приобрести эксклюзивные меха и шубы, у вас еще есть возможность стать счастливыми покупателями! «Союз Меха» проводит финальную распродажу. Что? Где? Когда?!!

Классическая расцветка и совершенно необычный окрас меха — найти именно свою шубу на выставке-продаже «Союз меха» может любой посетитель, но только до 15 января! До завершения выставки остается буквально 2 дня!

Мутон и норка, соболь, рыжая лиса и чернобурка, комбинированные демократичные шубы с вкраплениями поистине драгоценного меха, все это ждет вас! И, самое главное, ассортимент постоянно обновляется.

Возраст потенциальной обладательницы шубы от «Союза меха» не имеет никакого значения. Вы уверенная в себе бизнес-леди или же мудрая хранительница очага, а может, балующая своих внуков бабушка? «Союз Меха» предоставляет фантастический выбор. Меховые пальто-коконы подойдут как молодым девушкам, так и женщинам средних лет. Искрящийся мех — универсален. Он сделает самую обычную женщину воплощением мечты. Главное, чтобы шубка пришлась по плечу.

Меховая выставка «Союз Меха» ждет своих посетителей в выставочном центре Корме — напротив областной администрации в микрорайоне Нурсат ежедневно до 15 января. Выставка работает с 10 утра до восьми часов вечера. А грамотные консультанты помогут вам с выбором.

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