ФК «Ордабасы» прибыл на третий УТС в Турцию. С сегодняшнего дня стартовал третий учебно-тренировочный сбор шымкентского футбольного клуба «Ордабасы» в Турции, который продлится до 10 февраля.

В составе шымкентцев на УТС прибыли вратари «Ордабасы» Бекбаев, Бондаренко, Бойченко и Шайзада. Полевые игроки: Адырбеков, Аширбеков, Мухтаров, Бейсенов, Толебек, тунгушбаев, Жаксыбаев, Нусербаев, Кожабаев, Жаксылык, Турсынбай, Миятбек, Кайкибасов, Абдулин, Смаков, Симчевич, Гейнрих, Марцваладзе, Гогуа, Ерланов, Булешев, Мищенко.

«Ордабасы» сыграет три контрольных матча: 31 января с командой «»Воздовац (Сербия), 3 февраля с болгарской «Славией» и 7 февраля с «Подберезова» Словакия.

Во время сборов будут рассмотрены потенциальные новички команды.