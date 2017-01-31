«Газовый скандал» в Шымкенте прокомментировали авторы квитанций. Представители газоснабжающей организации города сразу расставили точки над «i» — к единому платежному документу (ЕПД) сами поставщики голубого топлива не имеют никакого отношения. Все, кто «приложил ручку» к показаниям газа и в итоге к многотысячным долгам горожан, работают в ТОО «Омега-XXI». Плюс к тому — код благоустройства, который, оказывается, имеет каждая квартира в Шымкенте.
Похоже, что сотрудники ТОО «Омега-XXI» последовали примеру тепловиков и поторопились напугать шымкентцев очередными долгами. Только вот напугать не вышло, в поисках правильных начислений горожане ринулись на газовые участки, которые встретили их долгими очередями. В очередях, полных эмоционального накала, можно было даже кино снимать. Что, собственно, абоненты Шымкента и сделали. Интернет запестрил роликами.
На фоне общего недовольства представители руководства ТОО «Омега-XXI» были вынуждены организовать специальный брифинг и озвучить «крайнего». «Крайним» оказался человеческий фактор. Причем, ответственность за огромные начисления биллинговая компания возложила как на контролеров, снимающих показания, так и на городских абонентов. В равных долях!
Историю образования у шымкентцев астрономических долгов рассказал Асхат Жайлаубек, заместитель директора по сбыту газа ТОО «Омега-XXI». Особенно впечатлил шымкентцев «код благоустройства».
Асхат Жайлаубек: «В конце года у нас были четкие указания со стороны заказчика, чтобы мы сняли у всех потребителей реальные показания газа. В связи с этим мы с 25 декабря обходили дома, чтобы снять фактические показания. Все эти завышенные показания образовались из-за того, что мы, когда приходили в квартиры или дома, не могли попасть в жилище и снять показания. Людей не было дома. И было принято решение со стороны руководства начислить по коду благоустройства этого дома. Допустим, у кого-то одна плита, у кого-то плита и водонагреватель, а у кого-то автономное отопление. В соответствии с этим кодом благоустройства мы им начислили кубы. Если абонент эти кубы не сжег, по обращению абонента мы эти показания фактически назад возвращали».
Похоже, что «код благоустройства» не устроил в общей массе жителей Енбекшинского района Шымкента.
Асхат Жайлаубек: «Что касается очереди в газовом участке в мкр. «Восток». Енбекшинский район у нас является самым большим, там у нас около 50 000 абонентов. В связи с этим мы организовали два газовых участка — один находится в 11 мкр., другой на «Востоке». Основные работники этой структуры находятся в 11 мкр., а в мкр. «Восток» — один менеджер и касса. Так как поступают жалобы на то, что образовались очереди в отделении в мкр. «Восток», сейчас мы планируем туда выделить еще дополнительно людей. Некоторое время у нас действовал номер WhatsApp по приему показаний и call-центр, но в связи с переходом с аналоговой на IP-
В «Омеге» уверены, скандал раздувать не стоит.
Асхат Жайлаубек: «Никакого намерения заработать или обогатиться тем, что людям приписали лишние кубы, у нас не было. Все суммы, если кто-то уже оплатил, будут на лицевых счетах абонентов и, по мере сжигания объемов газа, они будут списываться. Особого ажиотажа вокруг этого, думаю, раздувать не стоит…»
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5 Комментариев Включено "«Газовый скандал» в Шымкенте прокомментировали авторы квитанций"
Какое хамство! Вместо того,чтобы извиниться,вину возлагает даже на абонентов!И никто не понесет наказание за такой эмоциональный всплеск!По всей видимости,с Законом об этике чиновников этот господин явно не знаком.
Невнятный ответ на СВОИ ошибки. У меня контролер показания снял и записал правильно, а в в квитанции такое накрутили, что даже непонятно как вообще такое придумать можно.Надо признавать свою некомпетентность, извиняться и и справлять свои ошибки. Причем постоянные проблемы в основном с газовым хозяйством. Когда научатся работать?
Мда, хитрожопыми оказались товарищи😂😂😂
Шарашкина контора эта омега, почему именно они ведут биллинг?
Тупо хапают деньги и все, крохи которые остаются платят контролерам, которым по барабану все.
Почему нет удобных сервисов через онлайн, то же заявление о перерасчете можно было бы через онлайн подать, указать показания, оплатить через онлайн, узнать задолженность.
Это есть у всех цивилизованных стран, даже в других областях можно оплатить через терминал.
А у нас вообще то мегаполис, акимат вместо того чтобы бросатся словами про Смартсити, лучше бы уничтожил этого ненужного посредника в лице ОМЕГА, потому что действия этой конторки касаются каждого жителя города, и все уже замучились с этими монополистами.
Вы хоть бы тупо по 100 кубов не выписывали. Можно же на предыдущие квитанции посмотреть и примерно также выставить, если никого дома не было, а то мы подумали, что нам расход газа за весь подъезд написали.