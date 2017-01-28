Южно-Казахстанский филиал Единого накопительного пенсионного фонда в Шымкенте сменил адрес. Теперь головной офис ЕНПФ находится не по улице Торекулова, а по улице Байдибек би, 45.
Еще три отделения ЕНПФ расположены по следующим адресам:
Отделение №1, Аль-Фарабийский район, ул. Мадели Кожа, 35/1;
Отделение №2, Абайский район, Темирлановское шоссе, зд.1/22;
Отделение №4, Жилой массив «Сайрам», ул. Ибрагим Ата, д.101/3.
К слову, последнее время ЕНПФ находится в центре скандалов. В ЕНПФ признались в многомиллиардных убытках. Инвестиционный убыток единственного в стране пенсионного фонда составил почти девять миллиардов тенге. Он ушел в минус из-за изменения курса валют и переоценки ценных бумаг, а произошло это еще в декабре, передает КТК.
Однако информация о финансовых потерях на официальном сайте ЕНПФ появилась лишь недавно.
В Национальном банке, где, собственно, и решают, сколько и во что вкладывать накопления казахстанцев, успокаивают: отрицательный итог лишь у одного месяца из двенадцати.
В целом же за прошлый год сбережения будущих пенсионеров выросли на 531 миллиард. Инвестиционный доход составил почти восемь процентов.
В начале января многие казахстанцы обратили внимание на то, что инвестдоход на их счетах стал отрицательным. Настораживающие значения в выписках тогда тоже объяснили колебанием курса валют и положительными показатели стали уже через несколько дней.
«В рассматриваемом периоде значительное влияние на доходность оказала отрицательная переоценка финансовых инструментов. То есть укрепление курса тенге к доллару США с уровня 341 тенге до уровня 333 тенге», — сообщил зам. руководителя департамента Национального банка РК Нуржан Нургазин.
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1 Комментарий Включено "Головной офис ЕНПФ в Шымкенте сменил адрес"
При чем тут доллар если пенсия в тенге