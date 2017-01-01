Гороскоп на год Красного Петуха

Не успел народ оклематься от безбашенной обезьянки, как нате вам – петушок – золотой гребешок уже на пороге шпорами стучит. Вот казалось бы, домашняя птица, которую специально откармливают для наваристой лапшички, а все туда же – гордости столько, минимум на орла тянет! В общем, петух – птица настолько гордая, пока не пнешь – не полетит! Так что в 2017 году держите волшебный пендель всегда наготове! А мы вам сейчас подскажем какой знак зодиака какой пендель для петуха должен подготовить.

Овны

Чувственность – вот орудие для Овнов в наступающем году. Хотят они того или нет, но им придется вспомнить о романтике и любви. Любвеобильный Петух будет делать все возможное, чтобы бросить их в объятия любимых. Расслабьтесь и получайте удовольствие, тем более что на работе особых сдвигов не предвидется. Впрочем, как и больших денежных поступлений. Но Овны по натуре очень экономные, как собственно и хозяин года Петух, так что весь год они будут в любимчиках у гордой птицы. Год пройдет в спокойствии и без особых потрясений в любви. А что еще нужно человеку для счастья?!

Тельцы

Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь! Юмор – главный ваш помощник в наступающем году. Петух даст вам понять, что вы слишком медлительны и серьезны, он не любит рутину повседневности и нахмуренных бровей. Так что растяните свой рот пошире. Тем более, что для этого есть причины. Хозяин года осыпет денежными купюрами, лишь бы вы научились относиться к жизни не столь серьезно. Откуда деньги – спросите вы. Да хоть откуда: может быть вам оставят наследство или вы выиграете деньги в каком-нибудь розыгрыше. Но факт остается фактом – без финансов вы не останетесь. В работе вас ожидает прорыв, чего однако не скажешь о романтической сфере. Отношения с противоположным полом будут складываться крайне напряженно с битьем посуды и итальянскими страстями. А потому лучше расслабиться и отойти на время в сторону: пускай само все рассосется, без вашего участия.

Близнецы

Ваш козырь – идеи! Фейерверк событий готовит для двуличных особ год грядущий! Петух гарантирует резкую смену настроения, чередующееся приступами сонливости. Близнецы очень импонируют Петуху своим вечным тусованием с места на место, калейдоскопической сменой друзей и привязанностей, а также презрением ко всякого рода правилам. Как всегда на помощь придет ваша хваленая интуиция. Слушайте свой внутренний голос. В этом году самомнение Близнецов будет на высочайшем уровне, вы сможете безнаказанно пудрить мозги окружающим, заваривать кашу и издеваться любым удобным для вас способом. Это касается и любовных отношений. Пудрить мозги противоположному полу Близнецы будут направо и налево! Вполне возможно, что для одиноких Близнецов в 2017 году прозвучит марш Мендельсона.

Раки

«Клешни из норки!» – вот девиз 2017 года для Раков. Ну не даст вам петух обложиться печеньками и упиваться одиночеством! В этом году работки вам подвалит много, а это значит, что и ваши финансы не будут петь романсы. Так что выползайте из своей норы. В противном случае произойдет резкий перекос финансов в сторону долгов. Есть над чем подумать, правда? Однако, в любом случае Петух не оставит вас своей милостью и фортуна будет сопутствовать вам весь год. И даже если вы будете пятиться назад, все равно есть шанс доползти до вершины карьерной лестницы. Но помните, удача – дама капризная. В этом году все будет зависеть от вашей реакции: схватите ее своей клешней – считайте себя везунчиком. А повезет вам во всем: и в деньгах, и в любви, и в игре! Редкий случай! Главное не ленитесь.

Львы

О, Цари! О, Повелители! Понимаю, что не царское это дело – кланяться домашней птице. Но увы и ах! Придется! А что делать? Уж снизойдите до этого и Петух вас отблагодарит щедротами. Он и сам робко посматривает в вашу сторону, а потому ему не резон обижать царей всего зверья. Вы сможете своей мягкой и неспешной походкой добиться больших высот в любой сфере. О, сколько сердец вы можете разбить! Но придержите свой пыл. Бесконечные любовные завоевания могут изрядно потрепать ваш кошелек и в конце концов придется перейти в режим жесткой экономии. Не доводите себя до банкротства. Лучше научитесь распределять свой бюджет. Петух, конечно же, будет потакать всем вашим интересам, но его возможности не безграничны. Подумайте об этом!

Девы

Диета Буратино с тремя корочками хлеба Девам в новом году не грозит! И все исключительно благодаря их практичности и прагматичности. Как Петушок не старался их клюнуть, у него ничего не получится. Дева всегда найдет выход из положения и увернется от ударов судьбы. В романтической сфере Девы также не отступят от своей практичности. Будет много событий как со знаком «+» так и со знаком «-». Одинокие Девы могут смело выходить на охоту. От поклонников и поклонниц отбоя не будет. Выбор за вами! Те же, кто пригрел под своей крышей бездельников и лоботрясов, в этом году наконец-то сделают решительный шаг и разорвут отношения. И главное, не будут жалеть о содеянном. Вкус свободы так сладок!

Весы

Ответ на вечно мучающий Весов вопрос «быть или не быть?» они смогут получить уже в самом начале года. И как только Весы примут решение в пользу той или иной чаши, тут же примутся действовать. Определившись, Весы до того преобразятся, что их не узнают даже близкие. Это будет уже не стихия воздуха, а настоящее пламя, сметающее все на своем пути. В 2017 году Петух позволит этому знаку многое, даже шалости. Девиз года для Весов: «Прочь сомнения! Только вперед!». В том числе и в любви. Штурмуйте бастионы крепостей без сомнений. Конечно, для Весов сомнения – главная черта характера. Но если вы преодолеете ее и меньше будете оглядываться на окружающие пейзажи, а устремите свой взор на объект вашего вожделения, то одинокими в этом году точно не останетесь.

Скорпионы

Не упустите свой шанс и спрячьте свое жало подальше. Оно вам в этом году не понадобится. Весь год этим паукообразным и членистоногим будет сопутствовать невероятное везение. Они своими клешнями просто вцепятся в Петуха и весело, и без напряжения доедут на нем до 2018 года. Знаете почему Скорпионов иногда называют ненормальными? Потому что они живут так, как они хотят, а не так, как советуют другие. Хозяин года Петух хорошо об этом знает, а потому спрячет свои шпоры и позволит Скорпионам делать все, что угодно. Распихав пинками всех конкурентов, многие Скорпионы взберутся на вершину социальной лестницы. И уже с вершины будут победоносно размахивать своим жалом, потешаясь над менее удачливыми сородичами. То же и в любви. Если только Скорпионы не начнут мелочно подсчитывать свои затраты на любимых или усиленно отмечать в календаре сколько раз близкие не порадовались его подарку, то их ожидает настоящий океан чувственности и признательности.

Стрельцы

Фейерверк чувств, невероятных признаний и страстная любовь – вот, что подарит Стрельцам Петух. Причем жертвами любви станут и сами Стрельцы, и их поклонники. Что касается других сфер жизни, то держите свой лук и стрелы в боевой готовности. В силу своего характера Стрельцы очень эмоциональные и склонны принимать быстрые решения. Петух настоятельно рекомендует тщательно обдумывать каждый свой шаг. Но и складывать ручки и садиться за написание мемуаров пока рано. Придется попахать как папа Карло. Утешением для Стрельцов послужит тот факт, что денежные купюры будут иногда навещать ваш кошелек. На приобретение острова не хватит, но голодными не останетесь.

Козерог

Умерьте свои амбиции, Козероги! Эти люди готовы до потери пульса поучать вас как жить, парить вам мозг своими советами и доводить до истерики нравоучениями. И им до фонаря все ваши желания и хотелки. Все должно быть так, как сказал Козерог. И точка!

Вот это качество и может сыграть с ними злую шутку. Потому что Петух сам горазд на советы и любит доставать всех наставлениями. Если Козероги возьмутся за ум и умерят свои амбиции, год сложится вполне себе позитивно: спокойненько, на автомате, без особых всплесков Козероги додрейфуют до конца года. И только в декабре, в награду за послушание и примерное поведение Петух выдаст им леденец. Это может быть или существенная прибавка в зарплате, или улетный роман, который испепелит остатки мозгов и адекватности. Но это будет уже другая история, в другом году.

Водолеи

Мистические Водолеи – одни из самых ревнивых знаков Зодиака. А потому в год Петуха, который славится своей любвеобильностью и страстью к кратковременным романам, Водолеям придется ох как несладко. Работать придется много и усердно, так как деньги будут улетучиваться в непонятные дали, оставляя лишь приятное воспоминание. Богатства не ожидается, и многим придется потуже затянуть пояски. Но не унывайте. Уже к осени ситуация выправится. Многие Водолеи наверняка получат повышение по службе. Так что к концу года Водолеи успеют позакрывать все свои финансовые дыры, чтобы с новым воодушевлением начать жизнь с чистого листа.

Рыбы

Всем Рыбам в год Петуха придется принимать крайне важное решение – становиться акулой или так и болтаться по жизни мелкой и лупоглазой килькой. И уж если вы поставили перед собой цель – всенепременно разбогатеть, сию же минуту отрывайте пятую точку от дивана и начинайте вкалывать. Рыбы не ходят в фаворе у Петуха. Но Рыбам это только на руку. Оставаясь в тени, они с успехом смогут решить многие накопившиеся вопросы и найти решение ко всем своим проблемам. В год Петуха Рыбам нужно внимательнее относиться к своему здоровью. Зато в любви Рыбам будет везти как никому. Даже самые невзрачные рыбешки умудрятся найти себе пару и наметать икры.

Татьяна БУРДЕЛЬ