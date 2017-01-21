Горжусь тобой, сын! Присяга в Шымкенте

Шеренга солдат вытянулась в струнку, ни один мускул не дрогнет на лице новобранцев. И это, несмотря на мерзкую погоду на улице. Защитники Отечества привыкают не обращать внимания на мелкие неудобства.

…В воинской части 6506 восемнадцатилетние мальчишки будут проходить срочную службу. С напутственными желаниями выступает руководство части, командиры готовят ребят к сложному году, их будут учить выносливости и мужеству, и той сложной профессии под названием «Родину защищать».

А в другой стороне с вытянутыми смартфонами стоят родственники новобранцев. Погода пап и мам совершенно не смущает, перед ними их дети, из гордость. Может и пафосно, но мамы солдат-новобранцев говорят, что из грееет любовь к сыновьям и гордость за них, вчерашних мальчишек.

Перед торжественным моментом из толпы доносятся крики «Балам, аман бол!», «Брат, служи смело»», «Сынок, мама тебя любит»». Каждый, кто пришел на торжественное событие присяги, переживает за своего солдата, родители хотят знать все: как и где будет спать их ребенок, что делать и как служить. Отпустить из под родительского крыла своих детей мамам и папам пока сложно…

«Ваши дети будут под чутким контролем, вы должны понимать что здесь, конечно, у них не домашние условия и нет мамы рядом. Это армия, прошу относится адекватно и не переживать за своих детей, мы все сделаем, чтобы ваши дети пришли домой настоящими мужчинами и защитниками нашей страны»» — успокаивает родителей Жамбыл Кульбаев, командир воинской части 6506.

… Все готово к присяге, каждый из солдат ждет волнительно своей очереди. Во втором ряду с гордым взглядом стоит молодой парень из Павлодара Ернур Ильясов, готовится к клятве на верность Родине. Мама будущего солдата рассказывает о своем сыне скромно, мол, раз выбрал служить, значит, это его выбор.

«Он с детства, как все мальчишки, хотел быть военным, но когда вырос, мы заметили, что служить в армии в нем только крепнет. Он у нас очень скромный и строгий, хоть и 18 лет, многие с ним не позволяют себе шутить, очень серьезный парень. Бывает, когда я начну его обнимать и целовать, всегда бурчит мне, мол «Анашим, я же уже взрослый». Но, одно дело — разговоры, совсем другое — повестка. Я попыталась отговорить, но они с отцом уже все решили. И вот перед тем как уезжать, мой строгий сын подошел и начал меня обнимать и просить благословения. Обнял меня поцеловал и уехал. И вот, спустя две недели я приехала на его присягу, я так горжусь этими ребятами, они все для меня мои дети, я горда тем, что мы стоим за их спинами, что это наши мужчины, которые живут ради нас! К сыну еще не подошла, но вижу как он волнуется, но виду не подает. Люблю его!» — говорит Жанар Алисова.

Началась присяга, более четырехсот солдат ВЧ 6506 дают клятву верности стране, клятву защищать Родину. Очередь подошла и для Ернура Ильясова. Парень уверенно делает несколько шагов вперед и приветствует командира. Затем зачитывает клятву верности, а рядом стоит мама, которая слушает своего сына со слезами на глазах.

«Я, клянусь защищать свою родину, клянусь быть верным и честным…» — зачитывает свою клятву Ернар Ильясов. Далее рукопожатие командиру и разрешение пройти к матери, обняться и фото на память.

» Я очень переживал, что могут признать негодным к службе, если честно, это моя места детства. Понимаю, что домашние переживают, но это жизнь. Как говорится в песне одной: «Ұрпақ үшін, ел үшін, атамекен жер үшін». Я тут познакомился с многими парнями, и у всех нас одна цель, сохранять спокойствие в стране, чтоб наши казахстанцы спокойно спали и работали во благо страны. Меня поразило еще то, сколько в части наше представителей других наций, и теперь я ни капли не жалею о том, что я пришел в армию. Вместе мы едины и нас не сломить просто так. Да, в армии не легко, пусть еще притирка будет, зато мы будем потом ценить каждый момент. Очень хочу сказать всем Мамам, которые переживают за своих детей, чтоб они не переживали, и не плакали. Мы ведь мужчины и кто, если не мы будет защищать нашу родину. А своим маме и папе хочу сказать, что я их сильно люблю, и спасибо за то, что воспитали меня таким человеком, я сделаю все, чтоб они мною гордились»» — сказал Ернур Ильясов, рядовой ВЧ 6506.

После присяги, поздравительные слова от страши, напутствия от командиров части, радостные слезы мам и любимых девушек и пожелания терпения в службе от друзей. Уже солдаты воинской части 6506, торжественным маршем шагают по плацу, парни уходят служить и учиться самой сложной наверное профессии на свете, профессии «Родину защищать».