Грандиозные праздничные скидки в «Шубамании»

Отличный подарок к старому Новому году — изысканная меховая шубка… Что может быть проще? Выставка-ярмарка «Шубамания» объявляет о грандиозных скидках в честь волшебного зимнего праздника.

Короткая до середины бедра или длинная в пол, пушистая или коротко стриженная, песцовая или мутоновая, норковая или каракулевая — любая шубка требует особого к себе отношения. И при покупке шубки стоит уделить ей пристальное внимание. Изделия из меха нужно выбирать правильно, уверен консультант выставки Павел Даглдиев. Чтобы не было мучительно больно за зря потраченные деньги.

Выставка «Шубамания» предлагает более трех тысяч уникальных изделий из натурального меха. Среди шуб и пальто интересная коллекция автоледи, притягивают взгляды покупателей стойки с коллекционными шубами, меховыми пальто и манто. Молодых посетительниц выставки привлекают нежные пушистые жилеты. И все это меховое богатство в канун Старого нового года стало еще доступнее.

Павел Даглдиев, консультант выставки «Шубамания»: «Специально к Старому новому году мы запустили серию скидок и акций на наши шубки. Сегодня шубу можно купить со скидкой до 40 %, то есть отдельные изделия продаются почти за полцены! Остается и рассрочка — на шесть месяцев можно оформить без процентов и переплаты, вот какая цена указана на ценнике, ту вы и заплатите… И, конечно же, всех шымкентцев команда выставки «Шубамания» поздравляет со Старым Новым годом! Удачи, успехов, благополучия и мягкой, теплой, пушистой жизни вам всем, друзья! С мягкой теплой и пушистой жизнью мы с большим удовольствием вам поможем!»

Настоящая шубамания ждет вас в торговом центре Аль-Фараби а четвертом этаже! Примерить и купить шубку мечты можно в любой день с 10 утра до восьми часов вечера. И поторопитесь, роскошная меховая выставка открыта только до 31 января!

Публикуется на правах рекламы.