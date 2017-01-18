Как Чимкент стал Шымкентом

Издавна, тогда еще, Чимкент считался третьим областным центром Казахской ССР. Здесь вовсю работала промышленная отрасль, сельское хозяйство развивалось самыми быстрыми темпами. Как говорят историки Чимкент ставили в пример не только другим городам, но и странам.

Шымкент всегда считался одним из самых колоритных и многонациональных городов Казахстана, сегодня он быстрыми темпами превращается в мегаполис. В наш город сейчас с удовольствием едут туристы.

Решили переименовать Чимкент в Шымкент еще в 92 году, нам удалось побывать в архиве и увидеть тот самый Указ о переименовании за подписью Серикболсына Абдильдина.