Как Чимкент стал Шымкентом

От
Шуддин Саидов
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Издавна, тогда еще, Чимкент считался третьим областным центром Казахской ССР. Здесь вовсю работала промышленная отрасль, сельское хозяйство развивалось самыми быстрыми темпами. Как говорят историки Чимкент ставили в пример не только другим городам, но и странам.

Шымкент всегда считался одним из самых колоритных  и многонациональных городов Казахстана, сегодня он быстрыми темпами превращается в мегаполис. В наш город сейчас с удовольствием едут туристы.

Решили переименовать Чимкент в Шымкент еще в 92 году, нам удалось побывать в архиве и увидеть тот самый Указ о переименовании за подписью Серикболсына Абдильдина.

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1 Комментарий Включено "Как Чимкент стал Шымкентом"

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hfdhdh
Гость
hfdhdh

А сейчас единственная достопримечательность это куча ресторанов, банкетных залов и торговых центров, все.

Про туристов не надо лгать, столько денег вливает государство в туризм а наши местные не могут их распределить нужным образом.
Взять например дорогу в АкМечеть, как была с 80 годов, такой и осталась, ехать невозможно, а само ушелье засрали бытовым мусором уроды.

Это будем показывать туристам?
Фантазеры

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9 часов 1 минута назад
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