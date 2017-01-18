Издавна, тогда еще, Чимкент считался третьим областным центром Казахской ССР. Здесь вовсю работала промышленная отрасль, сельское хозяйство развивалось самыми быстрыми темпами. Как говорят историки Чимкент ставили в пример не только другим городам, но и странам.
Шымкент всегда считался одним из самых колоритных и многонациональных городов Казахстана, сегодня он быстрыми темпами превращается в мегаполис. В наш город сейчас с удовольствием едут туристы.
Решили переименовать Чимкент в Шымкент еще в 92 году, нам удалось побывать в архиве и увидеть тот самый Указ о переименовании за подписью Серикболсына Абдильдина.
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1 Комментарий Включено "Как Чимкент стал Шымкентом"
А сейчас единственная достопримечательность это куча ресторанов, банкетных залов и торговых центров, все.
Про туристов не надо лгать, столько денег вливает государство в туризм а наши местные не могут их распределить нужным образом.
Взять например дорогу в АкМечеть, как была с 80 годов, такой и осталась, ехать невозможно, а само ушелье засрали бытовым мусором уроды.
Это будем показывать туристам?
Фантазеры