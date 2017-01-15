8 советов прокуратуры ЮКО, как не стать жертвой аферистов

На сайте прокуратуры Южно-Казахстанской области опубликованы советы казахстанцам о том, как не стать жертвой мошенников. Первым пунктом прокуратура предлагает не открывать двери незнакомцам, даже, если они представляются полицейскими.

1. Не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они представляются работниками специальных служб, полиции, поликлиники, ЖКХ и т.п. обязательно перезвоните и уточните, присылали ли к Вам этого специалиста.

2. Проявляйте осторожность, если с вами пытаются заговорить на улице незнакомые люди. Не соглашайтесь на их предложения, ни в коем случае не приглашайте их в свое жилище.

3. Не соглашайтесь на предложения снять порчу или сглаз, погадать, предсказать будущее, — это хороший повод завладеть деньгами доверчивых людей.

4. Не доверяйте информации, если вам сообщили, что ваш родственник или знакомый попал в беду и нужна крупная сумма денег, чтобы «вытащить» его.

5. Не соглашайтесь на приглашения принять участие в розыгрыше призов, купить чудодейственные лекарства, приборы или дешевые вещи и продукты.

6. Внимательно проверяйте квитанции на оплату штрафов и коммунальных платежей.

7. Проверяйте любые сообщения о блокировке банковской карты, позвонив по телефону «горячей линии» вашего банка (он указан на обратной стороне банковской карты).

8. Не стесняйтесь звонить в полицию, если вы подозреваете, что вас хотят обмануть, — Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО помогут.

В числе жертв данных преступлений могут оказаться люди разных возрастов. Помните об этом и будьте внимательны!