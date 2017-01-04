Как в Шымкенте сотрудникам МПС работается без жезлов

С 1 января 2017 года из арсенала сотрудников местной полицейской службы изъяты жезлы. По мнению шымкентских сотрудников МПС, с изъятием жезлов работы прибавилось. Вся причина в том, что нарушители ранее могли примерно знать где и в какой части города дороги патрулирует служба дорожной полиции, а теперь все иначе. Теперь порядок на дорогах местные полицейские несут только в режиме автопатрулирования.

«Мы думаем что эта работа будет эффективной и такие изменения будут только полезны для нашей работы. Мы вот смотрим на статистику, и результат есть, уже автолюбители стали бдительнее, так как не знают — откуда могут появится полицейские. Нужно отметить, что жезлы изъяли и у пеших полицейских, они не могут останавливать авто, если только в экстренном случае. Наши сотрудники должны следить за порядком на дороге во время патрулирования, если выявлен факт нарушения, то патруль путем свистка, или спец сигнала останавливает нарушителя, а рукой можно останавливать только в экстренных ситуациях, к примеру, по время проведения «плана-перехвата», или в других чрезвычайных ситуациях…» — рассказал начальник отделения организации надзора за дорожным движением МПС ДВД ЮКО Фархат Минаваров.

Жители Шымкента эту новость приняли неоднозначно, но многие уверены, что порядок на дороге все же удастся установить, да и дорожных войн станет меньше. И что немаловажно — вместе с запретом останавливать автомобили, особенно пешим патрулям, по мнению жителей Шымкента, исчезла и одна из коррупционных составляющих.

В Актюбинской области, к слову, уже оштрафован полицейский, останавливающий автомобили рукой. Очевидцы сняли видео, на котором полицейские останавливали машины жестом руки. Запись была опубликована в социальных сетях, пишет информационный портал Tengrinews.

«В первые дни нового года в социальных сетях было опубликовано видео, где сотрудники полиции останавливали жестом руки. Выяснилось, что это сотрудники местной полицейской службы ДВД Актюбинской области. Они были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение ведомственного приказа», — сообщила официальный представитель Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина.

По словам Лукьяниной, водитель обязан остановиться по требованию полицейского, поскольку такая обязанность прописана в Правилах дорожного движения (пункт 2.1.1).

«Но если водитель считает, что его остановили с нарушениями, в том числе жестом руки, он вправе написать жалобу, обратиться к нам через Facebook, снять на видео. Мы разберемся, было ли нарушение», — пояснила Лукьянина.