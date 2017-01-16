Кастинг на «Stend-Up» шоу в Шымкенте продолжается

Впервые в Шымкенте идет набор молодых и талантливых людей на участие в телевизионном проекте Stend-Up — шоу на телеканале «Отырар TV» с участием известных юмористов. Того, кто пройдет отборочные этапы и станет лучшим юмористом проекта, ждет выгодный контракт, ну и, конечно, путь в шоу-бизнес.

Это большой проект который откроет для тебя возможность реализовать себя в своих мечтах, если ты мечтаешь о звездном будущем. Присылай краткую историю о себе, номер телефона и свой девиз на:

электронную почту: mi2010e@mail.ru

либо звони по номеру : 8-707-536-73-76