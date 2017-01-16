Финалистка седьмой «Битвы экстрасенсов», казахстанская ясновидящая Бахыт Жуматова дала прогноз на 2017 год, пишет газета «Караван».

Ее образы и картинки нужно читать между строк. Не стоит понимать все слова буквально. Возможно, в них вы найдете скрытый смысл и ответы на свои вопросы.

– В 2015 году я давала прогноз на три года вперед. Видимо, я духовно расту и теперь вижу картинки до 2027 года, – рассказала нам экстрасенс. – Наступивший год будет непростым, но позитивным во всех отношениях. Первые три месяца, как обычно, – месяцы привыкания. А потом пойдет рост во всех сферах. И прежде всего – в сельском хозяйстве. Еще четыре года назад я говорила, что в Актюбинской области надо поднимать сельское хозяйство. Основное, что нужно народу, – земля, мясо, овощи, фрукты. И казахстанцам имеет смысл этим заняться. Сейчас все взбудоражены временной регистрацией, но интуитивно все идет к тому, что народ должен вернуться назад, к своим корням. Я выросла в поселке в Уральской области. Я – сельчанка, и этого не стесняюсь. Зато знаю, что такое настоящие молоко, сметана, картофель… Наше мясо, особенно уральское, – самое лучшее в Казахстане! Я бы очень хотела, чтобы в Западно-Казахстанской области процветало именно животноводство. На севере наше богатство – хлеб. На юге – фрукты, овощи. В Алматы – яблоки. Если жители этих регионов поймут, какими ресурсами они обладают, воспользуются благоприятным моментом, в будущем это даст высокий рост доходов, уровня жизни в целом.

– Бахыт, так к чему нам готовиться в ближайшие десять лет?

– Все трудности у нас временные. ЭКСПО пройдет на ура. Поднимутся спорт, искусство, образование, медицина. Внимание ученых будет приковано к Шымкенту и Южно-Казахстанской области.

Ценность воды станет большим вопросом. Можно иметь все, но не иметь воды. Нам нужно возобновить родники, которые куда-то ушли…

– Финансовый сектор лихорадит, банки закрываются. Естественно, всех волнует – а что дальше? Во что вкладывать свои сбережения?

– Со временем банков вообще не будет. Мы придем к рублю. Это будет самая дорогая валюта, дороже доллара, евро. То, что я вижу, для Казахстана совсем неплохо. Только нужно оберегать наши границы, чтобы на нас никто не напал, не отобрал земли. Большую роль будет играть сбербанк. Я вижу цифры 3 и 4. Возможно, через 3–4 года… Денег у казахстанцев будет много. Не скажу, что поднимутся зарплаты, но будут дополнительные источники заработка. Пора поднимать голову к Богу, солнцу.

В политическом отношении будут новые люди в парламенте, новые умы. Казахстан поднимается на тот уровень, о котором я говорила три года назад. У нас будут жить представители всех национальностей, земля и квартиры станут еще дороже. И сейчас все недешево стоит. Я – оптимистка, очень люблю свою землю, страну, народ. Я выбрала Казахстан, хотя могла бы в любой другой стране сделать карьеру.

– Стоит ли вкладывать средства в образование?

– По образованию я учитель английского, немецкого языков. Для человека, который хочет выучить язык, нужен обычный школьный учитель, который знает язык. Вкладывайте в иностранные языки. Сейчас много говорят о том, что скоро у землян не будет ватсапа, Интернета. Не надо цепляться за компьютер. Нужно понимать, что все должно быть под рукой и в голове. В Библии говорится: наступит время, когда все люди будут видеть и слышать. Я бы хотела, чтобы это случилось, чтобы люди знали, кто о чем думает. В основном у нас многие – хамелеоны. В лицо говорят одно, за глаза другое. До 2027 года человек станет сверхразумным существом, вот увидите.

– В непростой период многие казахстанцы ездят по святым местам в поисках здоровья, удачи, энергетической подпитки. Ваше мнение – а нужно ли это?

– Я набираюсь энергии в лесу, для меня дерево – уже лес. Небо, земля, вода – это и есть энергия. По святым местам я много ездила, не была только в Израиле. Да, там особая энергетика, там можно поговорить с усопшими. Но с Богом можно говорить и у окна, потому что на святых местах много грязи. Люди там мусорят, как и везде, у них нет ничего святого. Я в шоке была от Бурабая – все деревья завязаны веревками, тряпками, кругом мусор, бутылки. Та же картина в сосновом бору Костаная. Мне жалко деревья.

Желания надо загадывать, благодарить Всевышнего, в пояс ему кланяться. Все равно любые желания исполняет Бог. Если человек поедет по святым местам, от него должен оставаться след радости, а не гадости.

– Наступает Новый год по старому стилю. Старшее поколение отмечает именно этот праздник. Что должно быть на столе?

– Обилие свеч красного, желтого, зеленого цветов, зеленый чай. Зеленая скатерть. Казахи и русские любят зеленый цвет. Пояс у Богородицы зеленый. На столе обязательно должны быть кунжут, грецкие орехи и финики. Если в Казахстане кто-то начнет выращивать финики, это будет для него и всей страны большим богатством. Я направляю этого человека на данную индустрию. Со временем мы придем к тому, что казахстанцы будут меньше кушать мяса, хлеба. Наступает время фиников. Читайте между строк! Как я вижу, так и говорю.

– Как загадывать желание?

– Громко загадывайте желание: “Я хочу то-то” и скажите “Благодарю!”. В феврале прошлого года, когда у меня были трудности, ко мне приходил Архангел Михаил. Сказал, что нас он защищает. Все равно у нас одна религия – мира, добра… Все идет к тому, что бояться надо не терроризма, а своих мыслей и Бога. Мы много плохого натворили. Наш человек постоянно ноет: того нет, этого нет. Казахи говорят: “Шүкіршілік болу керек”, когда человек должен довольствоваться тем, что есть. Есть вода, есть хлеб. Это главное. Я еще добавляю финик. Вместо сахара и конфет ешьте финики, они дают силу, энергию. Сама так делаю.

Казахстанцам я желаю благополучия, благоденствия, самого светлого, пусть счастье к вам придет! Оно рядом, оно с нами, но люди этого не видят.