КНБ раскрыл схему вывода пяти миллиардов тенге из ЕНПФ

КНБ РК раскрыл схему, по которой из Единого накопительного пенсионного фонда было фактически похищено 5 миллиардов тенге. По данным силовиков, в фонде знали, что покупка облигаций ТОО «Бузгул Аурум» несет большие риски. Изначально именно такое заключение выдал департамент управления рисками ЕНПФ, передает tengrinews.kz со ссылкой на силовиков.

Учредитель ТОО «Бузгул Аурум» Бахытжан Кенжебаев использовал в личных целях полученные от ЕНПФ пять миллиардов тенге.

Как известно, сейчас правоохранительные органы расследуют сделку с участием ЕНПФ и ТОО «Бузгул Аурум». В ее рамках Единый накопительный пенсионный фонд приобрел облигации золотодобывающей компании со ставкой в 19 процентов годовых за счет собственных средств. Сделка вызвала сомнения у руководства Нацбанка, вследствие чего представители финансового регулятора обратились в правоохранительные органы. В ЕНПФ, в свою очередь, поясняли, что в инвестиционном портфеле пенсионных активов нет ценных бумаг ТОО «Бузгул Аурум».

Комментируя сделку, в КНБ заявили, что при принятии решения о покупке 500 тысяч облигаций этой компании не было учтено ранее выданное департаментом управления рисками АО «ЕНПФ» заключение, в котором рекомендовано воздержаться от инвестирования в связи с наличием высоких кредитных и проектных рисков.

«По имеющимся данным, указанная сделка заключена под влиянием председателя правления АО «ЕНПФ» Руслана Ерденаева, который, будучи руководителем инвестиционного комитета АО «ЕНПФ», оказывал воздействие на подчиненных в целях скорейшего вынесения положительного решения по вопросу о приобретении фондом купонных облигаций ТОО «Бузгул Аурум». При этом начальник управления финансовых рисков департамента управления рисками Муса Бахтов незаконно составил повторное заключение по сделке, в котором указано об отсутствии возможных рисков для фонда при приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум. В свою очередь, директор ТОО «Бузгул Аурум» Азат Найзагарин подписал и предоставил ряд фиктивных документов в процессе размещения облигаций указанного ТОО на Казахстанской фондовой бирже и приобретения их АО «ЕНПФ», — прокомментировали в КНБ.

В ведомстве резюмировали, что таким образом «путем заключения вышеуказанной сделки между АО «ЕНПФ» и ТОО «Бузгул Аурум» было совершено хищение средств фонда, являющегося учреждением со 100-процентным участием государства, на сумму в пять миллиардов тенге».

«Кроме того, Кенжебаев Б.С, являясь единственным учредителем ТОО «Бузгул Аурум», незаконно использовал в личных целях полученные от размещения облигаций и находящиеся на депозитном счете указанного ТОО денежные средства в размере пяти миллиардов тенге вопреки их целевому назначению», — говорится в ответе КНБ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что алматинский городской суд оставил без удовлетворения жалобы на постановление о мере пресечения председателю правления АО «ЕНПФ» Руслану Ерденаеву, начальнику управления финансовых рисков департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусе Бахтову, председателю наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын», а также учредителю ТОО «Бузгул Аурум» Бахытжану Кенжебаеву, директору ТОО «Бузгул Аурум» Азату Найзагарину.

«Суд даже не принял залог подозреваемых в общей сумме пять миллиардов тенге», — заявлял ранее адвокат Кенжебаева и Найзагарина Галым Нурпеисов.

Содержание под стражей на два месяца было санкционировано алмалинским районным судом. Органами досудебного расследования Руслан Ерденаев и другие подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им предъявлено обвинение по статье 189, части 4 пункта 2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

