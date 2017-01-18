Крещенские морозы подбираются к ЮКО

Крещенские морозы обещают синоптики жителям Южного Казахстана. Сместившийся высотный антициклон, сохранит свое влияние в предстоящие трое суток. Мороз местами до -12 градусов ждет жителей области.

Динара Айтмырзаева, инженер-синоптик: «С 19 по 21 января ожидаются местами осадки, преимущественно снег, местами туман, гололед. Температура воздуха ночью -2…-7, местами 12 мороза. А днем около 2…7 тепла, местами 2 мороза. Уже 21 января ожидаем понижение до 0…+5, местами 3 мороза».

На большей части территории республики, температура воздуха предполагается около нормы, местами на 1-2 градуса ниже. Лишь на западе и юге, с приближением атмосферных фронтов, с 19 января ожидаются местами снег, туман, на юге гололед.