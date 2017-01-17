АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» объявляет набор учащихся интеллектуальных школ и общеобразовательных школ в ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ «ЖАЗҒЫ МЕКТЕП — 2017»!
Приглашаем Вас во время летних каникул окунуться в мир науки и фантазии, лабораторных опытов и творчества!
Специально разработанные Программы, воплотившие лучшие идеи STEM образования, претворяют в реальность требования современного мира, жизни, культуры и науки.
Предлагаем на Ваш выбор:
— Курсы Летних школ на базе Интеллектуальных школ
— Курсы с привлечением зарубежных лекторов на базе Интеллектуальных школ
— Курсы на базе ведущих университетов мира
Выберите то, что Вам по душе! Проведите лето с пользой! Получите незабываемый и неповторимый опыт!
Срок регистрации заявок до 10 мая 2017 года.
Контакты:
+7 (7252) 29-44-88
+7 707 935 40 08
Веб-сайт: http://summerschool.nis.edu.kz/
Автор: Хасият Сайдиганиева.
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