АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» объявляет набор учащихся интеллектуальных школ и общеобразовательных школ в ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ «ЖАЗҒЫ МЕКТЕП — 2017»!

Приглашаем Вас во время летних каникул окунуться в мир науки и фантазии, лабораторных опытов и творчества!

Специально разработанные Программы, воплотившие лучшие идеи STEM образования, претворяют в реальность требования современного мира, жизни, культуры и науки.

Предлагаем на Ваш выбор:

— Курсы Летних школ на базе Интеллектуальных школ

— Курсы с привлечением зарубежных лекторов на базе Интеллектуальных школ

— Курсы на базе ведущих университетов мира

Выберите то, что Вам по душе! Проведите лето с пользой! Получите незабываемый и неповторимый опыт!

Срок регистрации заявок до 10 мая 2017 года.

Контакты:

+7 (7252) 29-44-88

+7 707 935 40 08

Веб-сайт: http://summerschool.nis.edu.kz/

Автор: Хасият Сайдиганиева.