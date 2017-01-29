Максим Фролов пообещал маме, что будет дома в понедельник

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В Шымкенте пропал Максим Фролов

Максим Фролов, 13-летний мальчик, пропавший 27 января в Шымкенте, пообещал, что будет дома в понедельник. Об этом сообщила его мама, Асия Файзуллина. «Мне остается только ждать…» — сказала Асия.

«Друзья, Максим вышел на контакт, с ним все в порядке, он жив и здоров. Единственно, что он не сказал, где он находится, пообещал только, что будет дома в понедельник. Большое всем спасибо! Всем, кто поддерживает и помогает в поисках!» — сообщила мама Максима Фролова.

Конечно, поиски мальчика не прекращаются ни на минуту. Никто не знает, с кем он и где находится.

Напомним, Максим Фролов пропал 27 января. Мальчик не вернулся домой после школы. Друзья и одноклассники видели его на остановке в 18 микрорайоне, неподалеку от школы. С одноклассниками Максима работают полицейские, но пока никто из детей не вспомнил ничего особенного.

Мама одной из его одноклассниц отправила в группу родителей скриншот записи мальчика на стене ВКонтакте от 19 января. В ней Максим пишет: «Всем, кому я надоел, больше меня не увидят…»

Родные считают, что причиной ухода из дома был небольшой конфликт с мамой Максима. Как рассказала мать пропавшего мальчика Асия Файзуллина корреспонденту informburo.kz, конфликт произошёл из-за замечаний в адрес сына за то, что тот был легко одет.

Максим Фролов пообещал маме, что будет дома в понедельник«Максим первый раз так уходит. Скорее всего, это переходной возраст. Накануне я поругала его за то, что он легко был одет. Он в ответ фыркнул, но большого скандала не было. За это я у него забрала планшет. Хотела наказать, но, видимо, сама себя наказала. Я так думаю, что он хочет меня проучить. Это моё мнение. Сотового телефона у него нет, потому что свой он потерял», – рассказала Асия Файзуллина.

Особые приметы Максима: рост 160-165 см., среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленовато-карие, лицо круглое, нос прямой. Если кто-то видел Максима или знает о его местонахождении, огромная просьба, сообщить об этом маме мальчика: 8-705-844-08-52 или в полицию по телефону 102.

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13 Комментариев Включено "Максим Фролов пообещал маме, что будет дома в понедельник"

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Konstantin Dudnikov
Гость
Konstantin Dudnikov

Выпороть засранца

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11 часов 17 минут назад
Данияр Рустемов
Гость
Данияр Рустемов

Нельзя его трогать, этим ничего не решиться. Мы тоже прошли все это, «переходный возраст» ничего не попишешь. Надо быть мягче, но планшет не возвращать)) все беды от гаджетов. Боремся и с этой «напастью»))

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8 часов 31 минут назад
Okila Abdirahmanovna Tolametova
Гость
Okila Abdirahmanovna Tolametova

Слава Аллаху

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7 часов 57 минут назад
Missx
Гость
Missx

Ох уж этот переходный возраст((( Главное что бы с ним все в порядке было, а если он решил так маму «проучить», то первая мысль отшлепать его!!! Хотя конечно можно и усугубить…

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6 часов 58 минут назад
Гюзель Кауленова
Гость
Гюзель Кауленова

В инсте ложная информация, что он не звонил и до сих пор ищут. На online shymkent

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6 часов 11 минут назад
Гюзель Кауленова
Гость
Гюзель Кауленова

Почему на online shymkent пишут, что всё бред, ищут мальчика?? Свяжитесь

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6 часов 8 минут назад
Otyrar.KZ
Гость
Otyrar.KZ

В статье написано, что мальчика не нашли, что он жив и здоров и придет в понедельник, вот его ищут

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5 часов 55 минут назад
Evgeny Tarasenko
Гость
Evgeny Tarasenko

Мать к административной ответственности.

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5 часов 5 минут назад
Валентина Скалозубова
Гость
Валентина Скалозубова

А мать тут причём? Она итак не понятно что пережила за эти сутки!

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3 часов 48 минут назад
Evgeny Tarasenko
Гость
Evgeny Tarasenko

За то что не следит за ребенком.

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3 часов 48 минут назад
Evgeny Tarasenko
Гость
Evgeny Tarasenko

Есть статья в админ кодексе если дети без присмотра после 22:00 часов.

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3 часов 47 минут назад
Missx
Гость
Missx

А как она должна следить, он же не маленький. В школу сам ходит, а он после школы не вернулся как я понимаю (а это далеко до 22.00)

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1 час 45 минут назад
Кит
Гость
Кит

ты в своем уме, читай буквы все подряд. он после школы не пришел, какие 22,00?

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1 час 26 минут назад
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