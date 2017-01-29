Максим Фролов пообещал маме, что будет дома в понедельник

Максим Фролов, 13-летний мальчик, пропавший 27 января в Шымкенте, пообещал, что будет дома в понедельник. Об этом сообщила его мама, Асия Файзуллина. «Мне остается только ждать…» — сказала Асия.
«Друзья, Максим вышел на контакт, с ним все в порядке, он жив и здоров. Единственно, что он не сказал, где он находится, пообещал только, что будет дома в понедельник. Большое всем спасибо! Всем, кто поддерживает и помогает в поисках!» — сообщила мама Максима Фролова.
Конечно, поиски мальчика не прекращаются ни на минуту. Никто не знает, с кем он и где находится.
Напомним, Максим Фролов пропал 27 января. Мальчик не вернулся домой после школы. Друзья и одноклассники видели его на остановке в 18 микрорайоне, неподалеку от школы. С одноклассниками Максима работают полицейские, но пока никто из детей не вспомнил ничего особенного.
Мама одной из его одноклассниц отправила в группу родителей скриншот записи мальчика на стене ВКонтакте от 19 января. В ней Максим пишет: «Всем, кому я надоел, больше меня не увидят…»
Родные считают, что причиной ухода из дома был небольшой конфликт с мамой Максима. Как рассказала мать пропавшего мальчика Асия Файзуллина корреспонденту informburo.kz, конфликт произошёл из-за замечаний в адрес сына за то, что тот был легко одет.
«Максим первый раз так уходит. Скорее всего, это переходной возраст. Накануне я поругала его за то, что он легко был одет. Он в ответ фыркнул, но большого скандала не было. За это я у него забрала планшет. Хотела наказать, но, видимо, сама себя наказала. Я так думаю, что он хочет меня проучить. Это моё мнение. Сотового телефона у него нет, потому что свой он потерял», – рассказала Асия Файзуллина.
Особые приметы Максима: рост 160-165 см., среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленовато-карие, лицо круглое, нос прямой. Если кто-то видел Максима или знает о его местонахождении, огромная просьба, сообщить об этом маме мальчика: 8-705-844-08-52 или в полицию по телефону 102.
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13 Комментариев Включено "Максим Фролов пообещал маме, что будет дома в понедельник"
Выпороть засранца
Нельзя его трогать, этим ничего не решиться. Мы тоже прошли все это, «переходный возраст» ничего не попишешь. Надо быть мягче, но планшет не возвращать)) все беды от гаджетов. Боремся и с этой «напастью»))
Слава Аллаху
Ох уж этот переходный возраст((( Главное что бы с ним все в порядке было, а если он решил так маму «проучить», то первая мысль отшлепать его!!! Хотя конечно можно и усугубить…
В инсте ложная информация, что он не звонил и до сих пор ищут. На online shymkent
Почему на online shymkent пишут, что всё бред, ищут мальчика?? Свяжитесь
В статье написано, что мальчика не нашли, что он жив и здоров и придет в понедельник, вот его ищут
Мать к административной ответственности.
А мать тут причём? Она итак не понятно что пережила за эти сутки!
За то что не следит за ребенком.
Есть статья в админ кодексе если дети без присмотра после 22:00 часов.
А как она должна следить, он же не маленький. В школу сам ходит, а он после школы не вернулся как я понимаю (а это далеко до 22.00)
ты в своем уме, читай буквы все подряд. он после школы не пришел, какие 22,00?