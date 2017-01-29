Максим Фролов пообещал маме, что будет дома в понедельник

Максим Фролов, 13-летний мальчик, пропавший 27 января в Шымкенте, пообещал, что будет дома в понедельник. Об этом сообщила его мама, Асия Файзуллина. «Мне остается только ждать…» — сказала Асия.

«Друзья, Максим вышел на контакт, с ним все в порядке, он жив и здоров. Единственно, что он не сказал, где он находится, пообещал только, что будет дома в понедельник. Большое всем спасибо! Всем, кто поддерживает и помогает в поисках!» — сообщила мама Максима Фролова.

Конечно, поиски мальчика не прекращаются ни на минуту. Никто не знает, с кем он и где находится.

Напомним, Максим Фролов пропал 27 января. Мальчик не вернулся домой после школы. Друзья и одноклассники видели его на остановке в 18 микрорайоне, неподалеку от школы. С одноклассниками Максима работают полицейские, но пока никто из детей не вспомнил ничего особенного.

Мама одной из его одноклассниц отправила в группу родителей скриншот записи мальчика на стене ВКонтакте от 19 января. В ней Максим пишет: «Всем, кому я надоел, больше меня не увидят…»

Родные считают, что причиной ухода из дома был небольшой конфликт с мамой Максима. Как рассказала мать пропавшего мальчика Асия Файзуллина корреспонденту informburo.kz, конфликт произошёл из-за замечаний в адрес сына за то, что тот был легко одет.

«Максим первый раз так уходит. Скорее всего, это переходной возраст. Накануне я поругала его за то, что он легко был одет. Он в ответ фыркнул, но большого скандала не было. За это я у него забрала планшет. Хотела наказать, но, видимо, сама себя наказала. Я так думаю, что он хочет меня проучить. Это моё мнение. Сотового телефона у него нет, потому что свой он потерял», – рассказала Асия Файзуллина.

Особые приметы Максима: рост 160-165 см., среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленовато-карие, лицо круглое, нос прямой. Если кто-то видел Максима или знает о его местонахождении, огромная просьба, сообщить об этом маме мальчика: 8-705-844-08-52 или в полицию по телефону 102.