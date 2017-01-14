Местная полиция Шымкента подключила систему «Крис-П»

От
Otyrar.KZ
-
3
831

Местная полиция подключила систему «Крис-Пи» (фоторадары). Такой способ позволит без участия сотрудников полиции выявлять нарушителей правил дорожного движения, выписывать за это штрафы и направлять их на домашний адрес автовладельца.

Тем времен специалисты МПС призывают жителей Шымкента неукоснительно соблюдать ПДД, как в целях безопасности, так и во избежание неприятных сюрпризов.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

3 Комментариев Включено "Местная полиция Шымкента подключила систему «Крис-П»"

Уведомлять меня
avatar
2000
Отображать сначала:   новые | старые | популярные
Sdsdksja
Гость
Sdsdksja

Ударьте его электрошокером кто нибудь

Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
13 часов 46 минут назад
гость
Гость
гость

ну надеюсь хоть знак перед радаром стоит????

Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
12 часов 32 минут назад
Арман
Гость
Арман

Отырар прошу вас сделать репортаж об автоцоне работники ГАИ на втором этаже искусственно создают волокиту с оформлением. На то что должны в течение 2 часов выдать номера пришлось ждать 4 часа. Хотя при сдачи документов работник цона намекнул что если в документах увидят 5000 вопрос решиться за 40 минут. Видать кто не дает приходится долго ждать. Пришло время не молчать .

Голос ЗА
2
0
Голос ПРОТИВ Ответить
12 часов 9 минут назад
wpDiscuz