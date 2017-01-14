Местная полиция Шымкента подключила систему «Крис-П»

Местная полиция подключила систему «Крис-Пи» (фоторадары). Такой способ позволит без участия сотрудников полиции выявлять нарушителей правил дорожного движения, выписывать за это штрафы и направлять их на домашний адрес автовладельца.

Тем времен специалисты МПС призывают жителей Шымкента неукоснительно соблюдать ПДД, как в целях безопасности, так и во избежание неприятных сюрпризов.