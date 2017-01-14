Местная полиция подключила систему «Крис-Пи» (фоторадары). Такой способ позволит без участия сотрудников полиции выявлять нарушителей правил дорожного движения, выписывать за это штрафы и направлять их на домашний адрес автовладельца.
Тем времен специалисты МПС призывают жителей Шымкента неукоснительно соблюдать ПДД, как в целях безопасности, так и во избежание неприятных сюрпризов.
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3 Комментариев Включено "Местная полиция Шымкента подключила систему «Крис-П»"
Ударьте его электрошокером кто нибудь
ну надеюсь хоть знак перед радаром стоит????
Отырар прошу вас сделать репортаж об автоцоне работники ГАИ на втором этаже искусственно создают волокиту с оформлением. На то что должны в течение 2 часов выдать номера пришлось ждать 4 часа. Хотя при сдачи документов работник цона намекнул что если в документах увидят 5000 вопрос решиться за 40 минут. Видать кто не дает приходится долго ждать. Пришло время не молчать .