Мобильные ЦОНы регистрируют граждан на рынках и в учебных заведениях Шымкента

С сегодняшнего дня, для удобства граждан, мобильные группы Центров обслуживания населения будут объезжать учебные организации, рынки и торговые точки для предоставления услуг по временной регистрации граждан посредством портала электронного правительства.

«Для удобства граждан, которые еще не успели временно зарегистрироваться, мобильные группы ЦОНов будут обслуживать в ВУЗах и торговых домах. Инспекторы мобильных групп помогут всем желающим записать электронную цифровую подпись и оформить заявку на временную регистрацию на портале электронного правительства. Выезды организованы во всех областных центрах и городах Астана и Алматы», — отметила АсемгульБалташева, директор дирекции оказания государственных услуг филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

В Шымкенте мобильные группы работают по следующим адресам:

1. ЮКО 1. Рынок «Верхний»;

2. ТРЦ «Шымкент Plaza»;

3. Рынок «Алаш»;

4. Рынок «Айна»;

5. г. Шымкент, ул. Адырбекова б/н;

6. г. Шымкент, Тамерлановское шоссе б/н;

7. г. Шымкент, площадь Аль-Фараби, 3/1;

8. г. Шымкент, ул. Аймаутова (угол ул. Маметовой), б/н

сообщает специалист ЦОНа г. Шымкент.

Напомним, услугу по временной регистрации граждан можно получить онлайн на портале электронного правительства. Услуга доступна в разделе «Гражданство, миграция и иммиграция». Сотрудники ЦОНов помогут гражданам оформить заявку на получение временной регистрации, при этом собственник (один или несколько) должен подтвердить свое согласие с помощью ЭЦП, после чего заявка возвращается в Личный кабинет желающего зарегистрироваться. Ему необходимо произвести оплату госпошлины в онлайн режиме и также подписать свой запрос ЭЦП. Для того, чтобы проверить адрес временной прописки гражданин может получить адресную справку.