МПС Шымкента приглашает на работу жителей города

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Otyrar.KZ
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Местная полицейская служба Управления внутренних дел города Шымкента приглашает к сотрудничеству безработных граждан, желающих участвовать в обеспечении общественного порядка. Оплата труда будет производиться через центр занятости населения города.

Оплата для людей без образования или со среднем образованием составит 40 000 тенге. Люди с высшим образованием (до 29 лет) будут получать 56 000 тенге.

Для дополнительной консультации и регистрации необходимо обратиться в Местную полицейскую службу УВД города Шымкент, расположенную в здании по улице Кожанова б/н (бывшая облГАИ) в кабинет 209. Необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт гражданина Республики Казахстан.
Прием осуществляется с 16 по 31 января текущего года с 10:00 до 18:00 часов.
Начальник отдела: Аскарбеков И. сот.тел. 8-707-145-31-45
Ст. инспектор: Апашов С. сот.тел. 8-702-840-26-17

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1 Комментарий Включено "МПС Шымкента приглашает на работу жителей города"

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Ochkarik
Гость
Ochkarik

Работа тяжёлая, много беготни, потому мало кто идёт работать за такие деньги.

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3 часов 25 минут назад
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