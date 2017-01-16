МПС Шымкента приглашает на работу жителей города

Местная полицейская служба Управления внутренних дел города Шымкента приглашает к сотрудничеству безработных граждан, желающих участвовать в обеспечении общественного порядка. Оплата труда будет производиться через центр занятости населения города.

Оплата для людей без образования или со среднем образованием составит 40 000 тенге. Люди с высшим образованием (до 29 лет) будут получать 56 000 тенге.

Для дополнительной консультации и регистрации необходимо обратиться в Местную полицейскую службу УВД города Шымкент, расположенную в здании по улице Кожанова б/н (бывшая облГАИ) в кабинет 209. Необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт гражданина Республики Казахстан.

Прием осуществляется с 16 по 31 января текущего года с 10:00 до 18:00 часов.

Начальник отдела: Аскарбеков И. сот.тел. 8-707-145-31-45

Ст. инспектор: Апашов С. сот.тел. 8-702-840-26-17