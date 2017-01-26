На вечере памяти Высоцкого в Шымкенте музыканты собрали 130 тысяч для лечения известного барда Михаила Кушербаева

От
Елена Бояршинова
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Мырзамырату Кушербаеву требуется помощь

На вечере памяти Высоцкого в Шымкенте музыканты собрали 130 тысяч для лечения известного барда Михаила Кушербаева. Об этом на своей страничке в Фейсбуке сообщил Николай Зверев, коллега и друг музыканта.

«Во время вечера памяти В. Высоцкого собрали 130 тыс.тнг. на лечение Миши Кушербаева. Спасибо всем, кто отозвался!» — написал Николай.

Чуть раньше в социальных сетях появились публикации о неожиданной и очень тяжелой болезни известного далеко за пределами Казахстана автора и исполнителя песен Мырзамырата (Миши) Кушербаева.

Первая информация о беде Миши появилась в аккаунте газеты «Южный Казахстан»: «Заболел Мырзамырат Кушербаев, наш известный композитор, поэт и бард. Ему предстоит серьезная операция в России, которая требует немалых денег. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям и объявляем сбор средств в помощь семье Кушербаевых для лечения Михаила»

Деньги просим перечислять на указанные реквизиты:

Кушербаева Ксения Мырзамыратовна,

ИИН 840725402475

номер карточки АО «Казкоммерцбанк» 6762 0405 6784 6382

IBAN KZ4892618025J8321000

Сейчас Миша находится в Тюмени, только там врачи согласились оперировать барда.

Два года назад Миша Кушербаев презентовал в Шымкенте свой первый полноценный сборник стихов. Именно на презентации многие горожане воочию познакомились с известным исполнителем. А Миша, невероятно скромный человек, в свою очередь, рассказал о себе.

Жизнь становится строже.
Ты киваешь. Мир сложен,
Не хотелось, а все же словами сорю.
Не сказать, что я пожил,
Хоть уже подытожил,
Под усохшею кожей
Тихой свечкой горю.

В восьмом классе он дернул девочку за косичку, нравилась она (девочка, то есть) очень. А она повернулась и так укоризненно на него посмотрела: «Эх, ты, балбес, даже не умеешь ничего, только хулиганить и в футбол играть… Хоть бы на гитаре научился брынькать!» И балбес-футболист отправился к старшему брату с просьбой научить его играть на гитаре. Брат понимающе покачал головой: «Влюбился, значит, раз гитару просишь». Смеяться не стал. И аккордам нужным научил…

Много лет прошло, но Миша Кушербаев больше не выпустил гитару из рук. «А объект первой любви?» — спросите вы. А девочка-одноклассница выросла, окончила школу и вышла замуж. Не за Мишу. Но он не жалеет. И даже рад, что у нее все сложилось. Первая любовь подарила Мише любовь на всю жизнь.

Смешные и неловкие. Утонченные и изящные. Грустные и взрывные болью-любовью. Стихи и песни Миши обо всех и о каждом. Обо всем и о сокровенном.

После долгой зимы ты весну попроси
Отогреть охладевшие чувства и души.
Словно мрачной тюрьмы, где закованы мы,
Равнодушия стены разрушить.

Попроси отвести от порога беду,
Намесившую темную грязь на подворье…

Мы не можем не помочь!

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2 Комментариев Включено "На вечере памяти Высоцкого в Шымкенте музыканты собрали 130 тысяч для лечения известного барда Михаила Кушербаева"

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Светлана Тягунова
Гость
Светлана Тягунова

Кто может — помогите, ещё никто не обнищал помогая другим!

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1 час 38 минут назад
Ochkarik
Гость
Ochkarik

Мырзамырат держу за вас крепко кулаки, выздоравливайте побыстрей!

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41 минут 55 секунд назад
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