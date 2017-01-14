Набор в сецию грэпплинга и бразильского джиу-джитсу

Грэпплинг — довольно молодой вид единоборств, для нашей области. Но при этом, команда ЮКО уже достойно заявила о себе как в республике, так и на международных чемпионатах и турнирах в составе республиканской сборной.

Наконец-то, теперь и в спальном районе нашего города — микрорайоне Восток, при Федерации смешанных единоборств панкратиона и грэпплинга ЮКО, открывается секция грэпплинга и бразильского джиу-джитсу. Квалифицированные тренера, мастера спорта международного класса по грэпплингу МСМК и мастера спорта РК по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу готовы поделится своим опытом.

Место проведения тренировок — г. Шымкент, мкр Восток, здание нового ЦОНа, по направлению к мкр Шапагат, в зале Шымкентской городской специализированной детско-юношеской спортивной школы по восточным единоборствам № 11.

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Автор: Федерация Смешанных Единаборств Панкратиона и Грэпплинга ФСЕПГ ЮКО.