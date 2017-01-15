Нам оно надо? Как заставить себя полюбить физкультуру

Удивительно, но мысли о том, что надо бы подкачать фигуру и поправить здоровье приходят к нам чаще всего в январские дни. Что-то типа «С нового года – в новую жизнь». Удивительно также, что очень часто эти хорошие намерения не переходят в действия. Почему? Как убедить себя самого заняться физкультурой (не спортом, нет) и какой тип нагрузок лучше выбрать обычному человеку, не стремящемуся к спортивным рекордам?

ЭТО БУДЕТ ВАШЕ ХОББИ

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять – для достижения любой цели нужна мотивация! Этот ролик посмотрели миллионы человек, но вот только сколько из них решили прибегнуть к физическим нагрузкам?

Допустим, вы все таки решили начать заниматься физическими упражнениями, чтобы достичь каких-то своих целей. Это и должно быть поставлено во главу угла. Не сами тренировки, а то, чего вы хотите с их помощью добиться. Так гораздо проще заставить себя приложить усилия. Не время от времени, не на какой-то короткий срок, а регулярно и настойчиво.

Ставьте цель – оздоровиться, похудеть, подкачать мышцы, стать более гибким и выносливым… У каждого человека должна быть своя мотивация. А подкрепить ее просто. Найдите в интернете рассказы тех, кто уже достиг того, к чему вы только стремитесь. Используйте социальные сети не для бесполезного «трепа», а для общения на интересующую вас тему, пусть люди делятся своими успехами, своим опытом. В конце концов пойдите в ближайший парк и поговорите с теми, кто каждый день приходит туда за здоровьем и красотой. Таких людей тоже немало.

Поначалу будет непросто поднять себя с дивана или офисного стула, заставить двигаться, перейти на новый ритм жизни. Всегда найдется причина, чтобы этого не делать. И здесь может помочь только твердое намерение сделать свою жизнь лучше, качественнее, дольше.

Для всякого случая держите в голове прекрасную мотивацию: наука точно доказала, что движение продлевает нашу жизнь, не позволяет организму раньше времени дряхлеть и стариться, борется с сердечно-сосудистыми и даже онкологическими заболеваниями.

Но здесь должно быть одно непременно условие – все, что вы делаете должно приносить вам удовлетворение и удовольствие. С этой точки зрения занятия в тренажерном зале полезны далеко не всем. Не каждому приятно изматывать себя, тягая железяки. Зато занятия танцами или ходьбой на свежем воздухе гораздо приятнее, согласитесь.

И еще один важный момент – одним удовольствием ограничиваться тоже нельзя. Заставляя свое тело двигаться, нужно все время находиться с ним на связи, контролировать работу мышц и органов, не позволять им халтурить. Не зря опытные инструкторы всегда советуют во время тренировок следить за своими действиями и ощущениями, не отвлекаться и обязательно быть в хорошем настроении. Так результат от занятий будет гораздо ощутимее.

ХОДИМ, ПЛАВАЕМ, ТАНЦУЕМ

Пусть занятие, которое вы выберете станет для вас увлечением. Любимым увлечением. Самыми здоровыми и полезными видами движений считаются ходьба, плавание, танцы, езда на велосипеде.

ТАНЦЫ

Вы думаете, почему балерины такие стройные? Не только потому, что они едят как птички, но и потому, что работают как лошади. Это не преувеличение. Танцы, если ими заняться всерьез, сгонят с вас семь потов. Заниматься балетом, конечно, неподготовленным людям не нужно, а вот увлечься восточными танцами, рок-н-роллом или бальными танцами, то это просто здорово. Всех плюсов здесь не перечесть. Это и отличный тонус организма, подвижность суставов, тренировка вестибулярного аппарата и отличное настроение. Танцующие люди меньше болеют бронхитом и астмой, ведь у них интенсивно работают органы дыхания. Остеохондроз обходит их стороной. И даже болезнь Альцгеймера – эта гроза современного человечества – почти не знакома танцорам. Ведь у танцоров должны работать не только ноги, но и голова.

ХОДЬБА

Это так просто и так эффективно. Никаких особых приспособлений, никаких специальных условий, и расходов тоже никаких, разве что на удобные кроссовки. Три километра каждый день – и через месяц-другой вы заметите, что стали заметно стройнее и энергичнее. Ходьба на свежем воздухе в любую погоду закаляет и укрепляет иммунитет. Для хорошего эффекта специалисты советуют ходить в переменном ритме – то замедляясь, то ускоряясь. Этот способ отлично сжигает лишние калории. Людям помоложе подойдет и легкий бег (желательно не по асфальту и плитке). Однако нужно помнить, что заниматься ходьбой и бегом нужно подальше от городских трасс, забитых машинами. Иначе ваши легкие будут не вентилироваться, а наоборот, активно вбирать в себя выхлопные газы. Какая уж тут польза.

ПЛАВАНИЕ

Если вы подружитесь с плаванием – вы счастливчик. Понятно, что фраза «вода – это жизнь» сказана по другому поводу, но и в нашем случае она подходит идеально. Во-первых, потому что в процессе плавания тренируются все группы мышц, сердце и легкие, идет закаливание, укрепляется иммунитет, происходит настоящая релаксация. А во-вторых, плавание один из самых безопасных и нетравматичных видов физических занятий.

В общем, что хочется сказать еще раз. Если уж вы решили изменить свою сидячую жизнь на активную и подвижную, сделайте это себе у довольствие. И если утренняя зарядка не вызывает у вас энтузиазма, поступите так, как мы вам советуем – превратите свои тренировки в любимое увлечение. И вы не заметите, как втянитесь. Тогда уж точно не придется каждый раз давать себе обещания заняться собой, и через месяц-два понимать, что из этого снова ничего не вышло. Удачи вам, здоровья и красоты.

Яна КОТТ