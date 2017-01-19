Наурыз казахстанцы будут праздновать пять дней

От
Елена Бояршинова
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Дни отдыха в марте 2017 года в Казахстане перенесли. Бакытжан Сагинтаев подписал постановление Правительства о переносе дней отдыха в 2017 году, сообщает primeminister.kz.

В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса Республики Казахстан и в целях рационального использования рабочего времени Премьер-Министр Республики Казахстан  Бакытжан Сагинтаев подписал постановление Правительства РК о переносе дней отдыха в текущем году.

Согласно Постановлению дни отдыха с субботы 18 марта 2017 года переносятся на понедельник 20 марта 2017 года и с субботы 1 июля на пятницу 7 июля 2017 года.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования. 

То есть, в марте казахстанцы будут отдыхать 19, 20, 21, 22 и 23 марта. Суббота, 18 марта будет рабочим днем.

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1 Комментарий Включено "Наурыз казахстанцы будут праздновать пять дней"

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Kayrat1976
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Kayrat1976

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