Наурыз казахстанцы будут праздновать пять дней

Дни отдыха в марте 2017 года в Казахстане перенесли. Бакытжан Сагинтаев подписал постановление Правительства о переносе дней отдыха в 2017 году, сообщает primeminister.kz.

В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса Республики Казахстан и в целях рационального использования рабочего времени Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев подписал постановление Правительства РК о переносе дней отдыха в текущем году.

Согласно Постановлению дни отдыха с субботы 18 марта 2017 года переносятся на понедельник 20 марта 2017 года и с субботы 1 июля на пятницу 7 июля 2017 года.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

То есть, в марте казахстанцы будут отдыхать 19, 20, 21, 22 и 23 марта. Суббота, 18 марта будет рабочим днем.