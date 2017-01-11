Невзирая на очереди жители и гости Шымкента проходят временную регистрацию

Очереди образовались в ЦОНах Шымкента. Жители и гости города спешат пройти регистрацию. Напомним, что в Казахстане с 1 января вступил в силу закон о временной регистрации граждан по фактическому месту проживания. Пройти ее нужно успеть в течение 10 суток. При себе необходимо иметь удостоверения личности всех, кто будет зарегистрирован, а так же владельца жилья, домовую книгу и квитанцию об оплате государственной пошлины за временную регистрацию.
Узнав о новом законе Галымжан Асылбеков поспешил в ЦОН, чтобы оформить временную регистрацию. Сейчас аксакал проживает не по месту прописки. По словам мужчины, чтобы получить заветную регистрацию, ему пришлось простоять в очереди больше часа.
Галымжан Асылбеков, житель города: «Конечно, день потрачен, но все должно быть по закону».
Сама процедура регистрации занимает не более 20 минут. После заявления МВД о том, что за отсутствие регистрации начнут скоро штрафовать, граждане по всей стране массово устремились в Центры обслуживания населения. Нарушение новых требований повлечет штраф для незарегистрированных жителей в размере 22 тысяч тенге, для хозяев жилья 15 тысяч. Причем, ответственность одинаково касается как владельцев квартир, так и арендодателей.
Женис Ауелбеков, старший инспектор управления миграционной полиции ЮКО: «Казахстанцы обязаны на время прописаться там, где планируют находиться более одного месяца. Если гости до истечения этого срока не успеют оформить временную регистрацию, с 1 февраля текущего года им придется заплатить штраф. Если по какой-нибудь причине хозяин квартиры не имеет возможности присутствовать на данной операции, он может выписать нотариально заверенную доверенность на проведение предусмотренных действий. Регистрация граждан проводится органами внутренних дел в Центрах обслуживания населения. Стоимость услуги составляет 227 тенге».
Принятые нормы закона вызвали жаркие споры в соцсетях . Их заполонили смешные картинки и размышления на очень важную для казахстанцев тему, связанную с регистрацией, — как ходить в гости и как принимать гостей. По мнению многих,версия официальных властей о том, что введение обязательной временной регистрации поможет в борьбе с преступностью, выглядит неубедительной.
Жители Шымкента могут пройти временную регистрацию в любом удобном для себя отделе ЦОНа. Также пересмотрен график работы центров обслуживания. Теперь они работают 6 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера без перерывов на обед. По словам специалистов, такой режим продлится до тех пор, пока будет спрос на услуги временной регистрации от населения.
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10 Комментариев Включено "Невзирая на очереди жители и гости Шымкента проходят временную регистрацию"
Стоимость услуги составляет 227+120 комиссия Казпочты = 350. Может сама регистрация и составляет 20 мин, а вот стояние в очередях это что-то запредельное! Сама лично сегодня провела в Аль-фарабийском ЦОНе 5 с половиной часов! Помочь с преступностью? Ага, аж 2 раза! Издеваются над людьми, как хотят! Пусть бы какой-нибудь министр или депутат, как простой человек, пришёл в ЦОН и отстоял там очередь, вот бы весело им было! Лишь бы деньги с народа выкачать — забота у них такая своеобразная! Идиотизм полнейший и бардак!
откуда 20 мин?! пол дня!
Значит для регистрации — Домовая книга. А для энергопотока, который дерет деньги считая одного живущего, хотя в Домовой книге четверо — Домовая книга не закон! Кто остановит и накажет монополиста?!!!
Столько геморроя, простите. Не верится что и мне туда нужно😈
Мы — законопослушные граждане РК, мы — не террористы. Мы просто хотим спокойно жить, и растить своих детей.
Господин Президент, Нурсултан Абишевич, просим Вас рассмотреть возможность наложить Вето на принятие данного закона.
Прошу всех, поддерживающих меня — Максимальный репост!!! Везде на всех порталах!!! Пусть это письмо — прочитают все!
А я то думаю: что это очередь у нас в ЦОНе такая огромная? Оказывается, это террористы, по приказу Касымова, регистрироваться пришли! Идиотизм расцвёл во всей своей красе.
«Жители Шымкента могут пройти временную регистрацию в любом удобном для себя отделе ЦОНа.» А что делать тем гражданам РК которым арендодатель отказывает во временной регистрации прямым текстом говорит — «не буду вас регистрировать, ищите другую квартиру», куда им обращаться «в какой ЦОН»? Как вариант: 1. Искать другую квартиру зимой, естественно с регистрацией будет дороже, а зарплата не позволяет. 2. Ехать в аул по месту постоянной регистрации, где нет никакой работы. 3. Договориться с участковым. 4. Уйти в подполье. Еще варианты?