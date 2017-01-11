Невзирая на очереди жители и гости Шымкента проходят временную регистрацию

Очереди образовались в ЦОНах Шымкента. Жители и гости города спешат пройти регистрацию. Напомним, что в Казахстане с 1 января вступил в силу закон о временной регистрации граждан по фактическому месту проживания. Пройти ее нужно успеть в течение 10 суток. При себе необходимо иметь удостоверения личности всех, кто будет зарегистрирован, а так же владельца жилья, домовую книгу и квитанцию об оплате государственной пошлины за временную регистрацию.

Узнав о новом законе Галымжан Асылбеков поспешил в ЦОН, чтобы оформить временную регистрацию. Сейчас аксакал проживает не по месту прописки. По словам мужчины, чтобы получить заветную регистрацию, ему пришлось простоять в очереди больше часа.

Галымжан Асылбеков, житель города: «Конечно, день потрачен, но все должно быть по закону».

Сама процедура регистрации занимает не более 20 минут. После заявления МВД о том, что за отсутствие регистрации начнут скоро штрафовать, граждане по всей стране массово устремились в Центры обслуживания населения. Нарушение новых требований повлечет штраф для незарегистрированных жителей в размере 22 тысяч тенге, для хозяев жилья 15 тысяч. Причем, ответственность одинаково касается как владельцев квартир, так и арендодателей.

Женис Ауелбеков, старший инспектор управления миграционной полиции ЮКО: «Казахстанцы обязаны на время прописаться там, где планируют находиться более одного месяца. Если гости до истечения этого срока не успеют оформить временную регистрацию, с 1 февраля текущего года им придется заплатить штраф. Если по какой-нибудь причине хозяин квартиры не имеет возможности присутствовать на данной операции, он может выписать нотариально заверенную доверенность на проведение предусмотренных действий. Регистрация граждан проводится органами внутренних дел в Центрах обслуживания населения. Стоимость услуги составляет 227 тенге».

Принятые нормы закона вызвали жаркие споры в соцсетях . Их заполонили смешные картинки и размышления на очень важную для казахстанцев тему, связанную с регистрацией, — как ходить в гости и как принимать гостей. По мнению многих,версия официальных властей о том, что введение обязательной временной регистрации поможет в борьбе с преступностью, выглядит неубедительной.

Жители Шымкента могут пройти временную регистрацию в любом удобном для себя отделе ЦОНа. Также пересмотрен график работы центров обслуживания. Теперь они работают 6 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера без перерывов на обед. По словам специалистов, такой режим продлится до тех пор, пока будет спрос на услуги временной регистрации от населения.