Невыносимые условия создали коммунальщики жителям микрорайона «Самал»

Невыносимые условия создали коммунальщики жителям шымкентского микрорайона «Самал».

Жители улицы Еркиндик в мкр «Самал» пребывают в недоумении. Проблема в том, что вблизи их домов ведутся работы по прокладке канализации. По словам жителей, трубы рабочие проложили, а развороченные ямы так и не закопали. «Кто и когда закончит начатое», — вопрошают сегодня горожане.

«Хорошо, конечно, что работы по прокладке канализации ведутся, мы рады, но как нам быть с таким погромом? Кто это убирать будет? Машины выехать не могут, дети падают в эти ямы. Неужели другого времени не нашлось», — жалуется Патимат Амирова.

Многие из самаловцев считают, что все попытки найти крайнего будут тщетны. Мол, никто ни за что ответственность не понесет. Подрядчики, в большинстве своем, относятся к работе халатно и безответственно. Во время съемок видеоматериала к возмущенным жителям приехали подрядчики, они уверяли, что работы еще не завершены, а лишь приостановлены.

«Сейчас погода плохая мы не можем работать, что вы возмущаетесь? Мы не обязаны вас уведомлять о нашей работе, мы всё закопаем и сделаем как было, не надо беспокоиться», — пояснил прораб ТОО «Уш Сай» Бейсенгали Жайлаубаев.

В городском отделе ЖКХ также уверяют, что все работы завершат, а после устранят все недочёты. Правда, произойдет это не раньше лета. Жители «Самала» коммунальным службам все равно не верят, они намерены и дальше обращаться за помощью к журналистам. А пока работа приостановлена, горожанам ничего не остается делать, как месить грязь.