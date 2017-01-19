Новые подстанции обеспечат электроэнергией порядка 150 тысяч шымкентцев

В Шымкенте ведется строительство новых подстанций. В 2016 году из областного бюджета было выделено 5,534 миллиардов тенге и начато строительство 22 объектов. На эти средства построено 585,8 километров линий электропередач, 233 единиц КТП, 72 тысячи человек обеспечены качественной и стабильной электроэнергией.

Об этом на прошедшем брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления энергетики жилищно-коммунального хозяйства М. Марайым.

«Для обеспечения качественного электроснабжения 350 тыс. населения и социальных объектов, расположенных в северной части Шымкента, ведется строительство подстанции «Бозарык» — 220 кВ на сумму 6,7 млрд. тенге. А также, с 2016 года начато строительство 2-х подстанций «Астана — 1,2» — 110 кВ в г. Шымкент, которые в будущем обеспечат электроэнергией 80 тыс. человек», — сказал руководитель управления.

ТОО «Онтустик Жарык Транзит» за счет инвестиций реконструировало 610,9 км линий электропередач и 108 единиц КТП на сумму 4,86 миллиарда тенге. В итоге, износ электрических сетей снижен с 57,5 % до 55 %.

Руководитель управления отметил, что в 2017 году, в целях обеспечения населения качественной и стабильной электроэнергией, запланировано строительство 38 объектов. В частности, будет проведено и установлено 982, 64 км линий электропередач и 396 единиц КТП, а 74 тысячи жителей будут обеспечены качественной электроэнергией.