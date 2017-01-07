Нурсултан Назарбаев поздравил с Рождеством всех православных Казахстана

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Текст поздравления размещен на сайте Акорды.

В Казахстане православная община наряду с другими конфессиями вносит неоценимый вклад в укрепление единства народа, подчеркнул Глава государства.

«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю православных христиан с праздником Рождества! Этот светлый праздник способствует сохранению непреходящих духовных и моральных ценностей, укрепляющих высокие нравственные начала в жизни нашего общества. Рождество – это символ обновления мира, торжества добра и справедливости, милосердия и искреннего внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе», – говорится в поздравлении Главы государства.

В Казахстане, отметил Назарбаев, православная община наряду с другими конфессиями активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в укрепление единства народа, общественного согласия и межрелигиозного диалога.

«Все это способствует упрочению основ нашей казахстанской модели мира и созидания, процветания и развития. В праздник Рождества желаю всем счастья, успехов и благополучия!» – поздравил Президент.