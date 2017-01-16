Очередную инсценировку ограбления раскрыли полицейские ЮКО. В последнее время стало «модным» красть у самих себя, конечно, с целью собственной выгоды.

12 января текущего года в Сайрамское РУВД поступило сообщение о том, что на трассе Алматы-Ташкент-Термез неизвестные лица совершили нападение на грузовую автомашину, перевозившую товар из Жамбылской области, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

Выехавшие на место происшествия полицейские установили со слов водителя грузовика, 1983 г.р, что на трассе его остановили неизвестные лица на автомашине «Фольцваген Гольф», избили его и похитили из грузовика около 50 коробок с блоками сигарет.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД по статье 191 УК РК «Грабеж». Назначили ряд экспертиз. В целях раскрытия данного преступления создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников Сайрамского РУВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сайрамского РУВД задержали 6-х подозреваемых, жителей Жамбылской области, 1980, 1984, 1985 и 1996 г.р., которые признались в содеянном.

Как выяснило следствие, один из задержанных, 1985 г.р., работая завскладом в одной из компаний в Жамбылской области, допустил недостачу сигарет на крупную сумму денег и решил инсценировать преступление с целью скрыть данный факт. Вместе с подельниками они загрузили пустые коробки в грузовик, который должен был доставить товар в Шымкент и выехали за ним следом. По дороге подозреваемые остановили данную автомашину, затем, угрожая физической расправой и электрошокером, избили и связали водителя, после чего забрали коробки с сигаретами и уехали обратно в Тараз.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное по статье 192 УК РК «Разбой». Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.

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