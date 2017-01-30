Нурсултан Назарбаев вновь выступит со специальным заявлением. Обращение главы государства покажут 30 января в 21:00 в эфире республиканских телеканалов.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вновь выступит со специальным заявлением. Об этом пресс-служба Акорды сообщила на официальной странице в Facebook.
«Сегодня в 21:00 в эфире республиканских телеканалов ожидается специальное заявление главы государства», — говорится в сообщении.
Напомним, 25 января глава государства выступил с обращением по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.
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2 Комментариев Включено "Официальное заявление Нурсултана Назарбаева прозвучит сегодня"
По 8 соток Всем! нуждающимся неподалёку от окрестности,,(в первую очередь кто стоит более семи лет в *непонятной очереди*)) под усадьбу сегодня* выделит..)
Ой, очередной камуфляж. Кто то упорно не хочет понять, что народ не так уж туп.