Официальное заявление Нурсултана Назарбаева прозвучит сегодня

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Президент Назарбаев реорганизовал несколько министерств

Нурсултан Назарбаев вновь выступит со специальным заявлением. Обращение главы государства покажут 30 января в 21:00 в эфире республиканских телеканалов.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вновь выступит со специальным заявлением. Об этом пресс-служба Акорды сообщила на официальной странице в Facebook.

«Сегодня в 21:00 в эфире республиканских телеканалов ожидается специальное заявление главы государства», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 января глава государства выступил с обращением по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.

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2 Комментариев Включено "Официальное заявление Нурсултана Назарбаева прозвучит сегодня"

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пил@дос
Гость
пил@дос

По 8 соток Всем! нуждающимся неподалёку от окрестности,,(в первую очередь кто стоит более семи лет в *непонятной очереди*)) под усадьбу сегодня* выделит..)

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
38 минут 24 секунд назад
Николай
Гость
Николай

Ой, очередной камуфляж. Кто то упорно не хочет понять, что народ не так уж туп.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
30 минут 58 секунд назад
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