Официальное заявление Нурсултана Назарбаева прозвучит сегодня

Нурсултан Назарбаев вновь выступит со специальным заявлением. Обращение главы государства покажут 30 января в 21:00 в эфире республиканских телеканалов.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вновь выступит со специальным заявлением. Об этом пресс-служба Акорды сообщила на официальной странице в Facebook.

«Сегодня в 21:00 в эфире республиканских телеканалов ожидается специальное заявление главы государства», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 января глава государства выступил с обращением по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.