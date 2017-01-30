Около трех тысяч южноказахстанцев не выпустили за пределы страны из-за долгов. Руководство областного департамента юстиции отчиталось о работе, проделанной ведомством за 2016 год.

Отметим, что в прошлом году в работе органов юстиции произошел ряд изменений. В частности усилена ответственность нотариусов и судебных исполнителей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Жесткие меры будут применяться и к должникам.

Нарушение законодательства, выдача доверенности без участия собственника, мошенничество и дача взятки. 40 нотариусов в прошлом году были привлечены к дисциплинарной ответственности, у семи действие лицензии приостановили, а двое и вовсе ее лишились. Неприятная статистика была озвучена в департаменте юстиции. По данным специалистов в нашей области юридическую помощь оказывают 423 адвоката и 467 нотариусов. В 2016 году бесплатную помощь адвокатов получили 11 тысяч 775 южноказахстанцев.

Не менее актуален и вопрос алиментов. Для взыскания долгов судоисполнителям дано право накладывать запрет на выезд должника за границу, в том случае если сумма долга превышает 20 тысяч тенге. На сегодня, судебными исполнителями области наложен запрет на выезд из страны почти трем тысячам южноказахстанцам. Разрешается применять в их отношении и арест.

Ерлан Дауылбаев, руководитель департамента юстиции ЮКО: «В 2016 году по инициативе судебных исполнителей области 1303 лиц были привлечены к административной ответственности. Это один из первых показателей по стране. В целях организации работы по алиментам в частном секторе, в прошлом году были открыты две специализированные конторы. На сегодня прорабатывается вопрос создания в областном центре еще одной конторы по взысканию алиментов, с включением в ее состав нескольких частных судебных исполнителей».

К слову, в прошлом году департаментом юстиции активно осуществлялась работа по развитию института частных судебных исполнителей. Благодаря чему, их число выросло до 196. Не обошли стороной и вопрос аттестации госслужащих. 188 сотрудников департамента юстиции будут сдавать тестирование. Аттестация поможет выявить не только уровень профессиональной подготовки, но и потенциал служащих для дальнейшего развития и карьерного продвижения.