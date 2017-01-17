Опасные для здоровья БАДы рекламируют в Казахстане и в ЮКО в том числе

Комитетом по защите прав потребителей МНЭ РК (далее-Комитет) по итогам мониторинга средств массовой информации и интернет-ресурсов установлены факты осуществления рекламы следующих не зарегистрированных БАДов.
На сайте Комитета опубликован перечень опасных биологический активных добавок. Это:
1) Бальзам «Мадерия с Лицетином»;
2) «Алкостопин Форте»;
3) «Литомасло «Мужская сила»;
4) Сироп «Дианормин Ультра»;
5) Капли для глаз при глаукоме и катаракте, усталости глаз «ITONE/Айтон»;
6) Капсулы «Кардицепс»;
7) «СаганДали»;
8) «АртроСила».
Реклама вышеуказанных БАДов выявлена в Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях.
Комитет рекомендует не приобретать данные БАДы, в связи с тем, что они могут причинить вред жизни и здоровью. Кроме того, в случаях назначения БАД в лечебных учреждениях, просим информировать территориальные подразделения Комитета.
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