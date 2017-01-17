Опасные для здоровья БАДы рекламируют в Казахстане и в ЮКО в том числе

Комитетом по защите прав потребителей МНЭ РК (далее-Комитет) по итогам мониторинга средств массовой информации и интернет-ресурсов установлены факты осуществления рекламы следующих не зарегистрированных БАДов.

На сайте Комитета опубликован перечень опасных биологический активных добавок. Это:

1) Бальзам «Мадерия с Лицетином»;

2) «Алкостопин Форте»;

3) «Литомасло «Мужская сила»;

4) Сироп «Дианормин Ультра»;

5) Капли для глаз при глаукоме и катаракте, усталости глаз «ITONE/Айтон»;

6) Капсулы «Кардицепс»;

7) «СаганДали»;

8) «АртроСила».

Реклама вышеуказанных БАДов выявлена в Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях.

Комитет рекомендует не приобретать данные БАДы, в связи с тем, что они могут причинить вред жизни и здоровью. Кроме того, в случаях назначения БАД в лечебных учреждениях, просим информировать территориальные подразделения Комитета.