Особенности семейного перевоспитания. От плова до автомобиля

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО В БРАКЕ – НУЖНО ЛИ ОНО?

Наверняка среди ваших знакомых есть пара, которая прожила душа в душу 30, 40, 50 лет. И часто приходится слышать от них: «Мы не расставались ни на один день, везде вместе – и дома, и в магазин идем вдвоем, и в отпуск вместе едем. А как иначе, ведь мы же семья!»

Но так ли это хорошо – полностью раствориться в жизни другого человека или растворить его в себе? На самом деле это редчайший случай, когда прожив вместе долгие годы, супруги по-прежнему не хотят расставаться ни на минуту. Это скорее желание периода влюбленности, первых лет брака, когда просто находясь рядом с любимым человеком, испытываешь настоящее счастье.

Конечно, семью объединяют общие интересы, но это не вся жизнь. У каждого человека в семье должно оставаться личное пространство – у мужа, жены, детей. И не нужно бояться, что это разобщит семью. Проводите время вместе, когда вам этого хочется, когда это нужно, но давайте свободу своим близким, чтобы они могли посвятить время любимому занятию. Совсем не обязательно жене ездить с мужем на рыбалку, если на нее сам процесс нагоняет скуку смертную. И мужу не стоит делать вид, что ему интересно смотреть мелодрамы вместе с женой. А у детей-то уж точно найдутся занятия, которые родителям просто «не потянуть».

У молодых семей есть все шансы прожить счастливую совместную жизнь, если каждый из ее членов будет уважать интересы другого. И в этом нет никаких противоречий – чем больше в семье такой свободы, тем она крепче, тем меньше люди тяготятся таким союзом, тем счастливее ощущают себя рядом с близкими людьми. И пожелания, которые часто звучат на свадьбах особенно от пожилых родственников – уважайте друг друга, уступайте друг другу, ищите компромиссы – стоило бы трактовать и в этом смысле тоже. Уважайте интересы человека, который рядом с вами, и ждите этого в ответ.

МОЖНО ЛИ ПЕРЕВОСПИТАТЬ МУЖЧИНУ?

Не секрет, что большинство женщин идут замуж по любви. И даже если видят недостатки в своем избраннике, то особого значения им не придают. Потому что уверены – со временем перевоспитают. Не хочется никого разочаровывать, но лучше здесь не обманываться. Перевоспитать взрослого человека, возраста пригодного для женитьбы, крайне сложно. И если уж в конфетно-букетный период он был не слишком озабочен тем, чтобы стать для любимой женщины Рыцарем Сплошных Достоинств, то дальше лучше не станет.

Истории о женщинах, сделавших из своего никчемного мужа Человека – чаще всего бытовая фантастика. Из никчемного мало что сделаешь. Другое дело, когда у молодого мужа есть совершено определенные задатки: он ответственный, целеустремленный, заточенный на то, чтобы стать главой семьи. Он готов делать карьеру, становиться авторитетом для своих будущих детей. Все эти задатки можно развивать дальше и направлять на благо семьи. Но представлять, что человек, привыкший к лености, удовлетворению только своих потребностей, вдруг станет гениальным мужем и семьянином ради вас любимой, крайне наивно.

Поэтому хорошо присмотритесь к тому человеку, за которого собираетесь замуж. Несмотря на влюбленность, нужно видеть, кто перед вами. С чем вы будете готовы жить дальше, а с чем никогда не сможете смириться. И отсюда уже делать вывод – идти замуж или прекращать отношения пока не поздно. Хотя, если роль вечного воспитателя и ментора вас не тяготит, то можно попробовать потратить на это часть своих сил и жизненной энергии. Главное, чтобы этот педагогический эксперимент не закончился для вас полным разочарованием и опустошенностью.

А вот для того, чтобы поддерживать в мужчине чувство уверенности в своих силах, психологи советуют:

– хвалите мужа за дела и поступки, восхищайтесь им, и делайте это искренне;

– создайте для него дома атмосферу заботы и любви. Не пилите мужа за временные неудачи, не ставьте ему в пример другого успешного мужчину. Не надо все время упрекать и выяснять отношения, критиковать и диктовать, как должен поступать настоящий мужчина. Не делайте ничего, что подорвет в мужчине веру в себя и снизит его самооценку.

– Проявляйте интерес к делам мужа, но не будьте назойливы и не лезьте со своими назиданиями. Сделайте так, чтобы муж понял, что он глава семьи и ваша опора. Если это у вас получится, считайте, что вы выиграли главный приз.

МУЖ СРАВНИВАЕТ ЖЕНУ С ДРУГИМИ ЖЕНЩИНАМИ НЕ В ЕЕ ПОЛЬЗУ. ЧЕМ ОН РИСКУЕТ?

Мужчины, никогда этого не делайте. Впрочем и женщины тоже. Никогда не сравнивайте свою половинку с другими. Ни одному человеку не приятно, когда его оценивают таким образом. Если вы дорожите человеком, который с вами рядом, не нужно говорить ему: «А вот у Люды капуста вкуснее» или «А вот у Толика в машине всегда все работает, не то что у тебя».

Но вернемся конкретно к женщинам. Даже если сама женщина сто раз на дню скажет, что она не красивая, что есть на свете хозяйки получше, чем она, это не значит, что женщина готова то же самое услышать от своего мужчины. Для него она мечтает быть самой лучшей и единственной. И никаких сравнений не в ее пользу из его уст быть не должно. И если жена при этом молчит и не возмущается, то лишь потому, что боится каких-то отвратительных последствий для себя и, скорее всего, запугана своим «хозяином». А вовсе не означает, что она со всем согласна, приняла к сведению и будет «исправляться».

Чего ждать мужчине, который постоянно кивает своей жене на других женщин? Он рискует однажды услышать: «Вот и живи с Таней, у которой такие красивые ноги» или «С Жамилей, которая так вкусно готовит плов». Или еще похлеще: «Что это эти прекрасные женщины выбрали не тебя, а других!» Ну и куда после этого зайдет такой брак?

Подготовила Яна КОТТ