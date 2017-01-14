Осужденный в Южно-Казахстанской области отказался от амнистии

В Южно-Казахстанской области в учреждении ИЧ 167/11 один из осужденных удивил всех, отказавшись от амнистии. Однако, как пояснили в прокуратуре, ничего исключительного в этом факте нет. Осужденный ранее уже обратился с ходатайством о том, чтобы лишение свободы ему заменили на более мягкую меру наказания — в виде ограничения свободы.

Ходатайство осужденного сейчас на стадии решения, скорее всего оно будет удовлетворено в ближайшее время. Поэтому он и оказался не заинтересован, чтобы его дело рассматривалось по амнистии.

Ермек Айтимов, прокурор управления прокуратуры ЮКО: «Один осужденный отказался от амнистии. Но все равно материалы в отношении него будут направлены в суд. Это прерогатива суда. В суде он может прийти и заявить об отказе. И это уже на усмотрение суда — он может удовлетворить его ходатайство, либо, по желанию осужденного, суд может отказать в амнистии в связи с доводами осужденного».

По сообщению прокуроров, из остальных осужденных, попадающих под амнистию, 20 человек реально выйдут на свободу. В отношении остальных будет применяться дифференцированный подход — сокращение срока лишения свободы, либо другие смягчающие меры наказания.

В случае если осужденный считает, что может рассчитывать на амнистию, то он имеет право подать в суд ходатайство. Любое учреждение в этом вопросе не может ему отказать.

Также под закон об амнистии попадает 1258 осужденных, находящихся под пробационным контролем. Служба пробации направила в суды на рассмотрение материалы в отношении 552 осужденных. В настоящее время все они на стадии рассмотрения.

Данил Шемратов.