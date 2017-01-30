Паркующиеся в шымкентском дворе женщины стали объектом шуток

Пользователь Руслан Кошпенди опубликовал на странице группы ОО «ОСА» в «Фейсбуке» ролик, снятый предположительно в одном из дворов Шымкента, сообщает tengrinews.kz.

На видео две женщины пытаются припарковать свои автомобили под окнами многоэтажного дома. Однако сделать это ни у одной из них не получается. Представительницы прекрасного пола маневрировали больше пяти минут. «Женщины, они такие женщины», — подписал ролик автор.

Пользователи соцсети отреагировали на увиденное шутками и язвительными комментариями:

«До бесконечности можно смотреть».

«Нервов не хватило до конца смотреть… аж голова заболела».

«Чего она в итоге хотела добиться?»

«Вот за «таких» всех женщин ровняют в неумении управлять автомобилем!»

«Это трындец!»

«Не могу досмотреть. Терпения не хватает! Что они хотели вообще!? На одном месте шуршат…»

«Медаль оператору, за то что смог снять до конца…»

