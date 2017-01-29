Песнями под гитару обрадовал гость из Шымкента пассажиров автобуса в Астане

Видеозапись, на которой мужчина средних лет поёт под гитару в салоне движущегося автобуса, опубликовал в Facebook Жасын Биркенов. Импровизированный концерт состоялся вечером 27 января в одном из маршрутных автобусов столицы.

Мужчина с гитарой представился как «Махамбет Шымкент, которого сравнивают с известным МС Сайлаубеком». Как он пояснил, своим исполнением он решил отвлечься от усталости.

«На протяжении всего пути Махамбет поднимал настроение пассажирам своими весёлыми песнями. Он не просил о пожертвовании, не искал признания. Радовал нас от души», – написал автор ролика Жасын Биркенов.

В своей песне на казахском языке Махамбет призывал астанчан спеть вместе с ним о любви и потанцевать, забыть об усталости и просто радоваться жизни.