Писатель Мархабат Байгут считает, что слово «бешбармак» позорит главное блюдо казахов. Об этом пишет 365info.kz со ссылкой на республиканскую социально-политическую газету «Кала мен дала».
Писатель выразил свое мнение в авторской программе известного журналиста Торебека Байтасова «Ортақ шаңырақ» («Общий дом») на телеканале «Казахстан-Шымкент».
— Слово «бешбармак» придумано колонизаторами, захватившими казахскую степь. Мы должны избавиться от него. Говорить «бешбармак» — позорить главное национальное блюдо казахов.
Это слово придумали царские генерал-губернаторы и их приспешники, захватившие нашу землю. Они с издевкой говорили «казахи бешбармачат», намекая, что казахи лишены культуры и едят руками. Казахи, испытавшие все тяготы колониализма и уставшие от разных унижений, вынуждены были принять насаждаемое им слово.
«Однако сегодня нам нельзя говорить и писать слово «бешбармак». Нужно говорить «мясо по-казахски». Это слово, как позорное клеймо, никак не выходит из обихода. Почему? Потому что сами так говорим, а это неправильно. У нас в Шымкенте было четыре кафе под названием «Бешбармак». С горем пополам нам удалось два из них переименовать. Оставшиеся два так и стоят. Поэтому так не пишите и не говорите. Это позорит и оскорбляет наше главное национальное блюдо!» — сказал писатель.
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15 Комментариев Включено "Писатель Мархабат Байгут считает, что слово «бешбармак» позорит национальное блюдо"
Не позорься..
Самому то не смешно?
Хочется верить,что не все ,,образованные,,люди,так думаюют..
Не позорься..
Самому то не смешно?
Хочется верить,что не все ,,образованные,, люди, так думаюют..
RT @otyrar: Писатель Мархабат Байгут считает, что слово «бешбармак» позорит национальное блюдо — https://t.co/fL4ewxag4e https://t.co/VNF3U…
@astanchanin Такого писателя никто не знает. Пошел он [МОДЕРАЦИЯ]
@astanchanin Такого писателя никто не знает.
Благодаря «колонизации» предки, и его в том числе, из феодального строя попали в империалистический и не были захвачены джунгарами, а также узнали что мир широк и есть не только степи. А потом такие вот националисты были обучены грамоте, познакомились с электричеством и техническим прогрессом. Никогда не пойму тех кто хает Советский Союз, при всех его недостатках ликбез произошёл, а независимость почему-то плодит таких как Буратино -3 Б (безграмотных, безпаспортных и безработных). Лучше бы этот демагог пошёл поработал молча.
ты прочитай историю, если вообще образован, и ты поймешь кто ты и откуда оказался в этих краях, «миссионер»… живешь среди народа, который тебя и твоих выкормил, и лаешь на него
кондрат абрамович, я знаю кто я, и откуда. Я жил и живу среди людей разных народов. Кормили меня мои родители, потом сам зарабатывал; причем не абстрактные деньги или услуги туда-сюда гонял, а производил вещественные продукты (в том числе интеллектуальные). И «мои» тоже сами зарабатывают, кроме детей, конечно, а кто это неплохо бы уточнить. И налоги платил всегда. Кто меня кормил? Руки и голова мои. «Лаять» с детства не обучен, но пустозвонов не люблю. Если мое мнение кого-то обидело, не из балаболов которые, прошу прощения. Мнение прочих не интересует.
с этим блюдом надо не перебарщивать, особенно с сорпой, сплошной холестерин
мырза… это не жаренное.. это не плов.. которое убивает желудок…!!!! …нет не единного растительного масло… все варится уважаемый…!!!!. какой тебееееееееееееее холестерин…!!!!??….
Один ляпнет то что Москва названа именем Казаха, другому беш не нравится.
Откуда такие дураки в таком возрасте берутся?
Или внимание привлекают?
А нурлы ет не подойдет?
Старый пердун
Такой вроде солидный и такую чушь говорит…. я казашка и не стесняюсь и слово, и блюда под таким названием «бешбармак»…. тем более все мои казахские и не казахские друзья, и гости, уже познакомившиеся с этим блюдом, из-за границ обожают «бешбармак», это наше казахское название, а если вспоминать, что и как окультурились европейцы, после того как испражнялись прямо за шторами королевских дворцов??? Тоже мне агитатор за культуру…. культура не в названии, а в манере говорить и вести себя в обществе, ну и так далее…. так что Мархабат Байгут, Говорите и предлагайте что-то посущественнее!
А у меня дочка отлично бешбармак готовит. Не хуже любой казашки. И ем я его руками. И яблоко ем руками. И хлеб беру в руку, а не на вилку, хотя в вилках недостатка нет. И что, я после этого совсем одичал? А бешбармак — он и есть бешбармак. А мясо по казахски — это совсем другое блюдо. Казахских писателей читал достаточно. Но, вот кто такой Байгут — впервые слышу. Любопытно было бы почитать что нибудь, кроме этой глуповатой заметки.