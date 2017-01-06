Писатель Мархабат Байгут считает, что слово «бешбармак» позорит национальное блюдо

Писатель Мархабат Байгут считает, что слово «бешбармак» позорит главное блюдо казахов. Об этом пишет 365info.kz со ссылкой на республиканскую социально-политическую газету «Кала мен дала».

Писатель выразил свое мнение в авторской программе известного журналиста Торебека Байтасова «Ортақ шаңырақ» («Общий дом») на телеканале «Казахстан-Шымкент».

— Слово «бешбармак» придумано колонизаторами, захватившими казахскую степь. Мы должны избавиться от него. Говорить «бешбармак» — позорить главное национальное блюдо казахов.

Это слово придумали царские генерал-губернаторы и их приспешники, захватившие нашу землю. Они с издевкой говорили «казахи бешбармачат», намекая, что казахи лишены культуры и едят руками. Казахи, испытавшие все тяготы колониализма и уставшие от разных унижений, вынуждены были принять насаждаемое им слово.

«Однако сегодня нам нельзя говорить и писать слово «бешбармак». Нужно говорить «мясо по-казахски». Это слово, как позорное клеймо, никак не выходит из обихода. Почему? Потому что сами так говорим, а это неправильно. У нас в Шымкенте было четыре кафе под названием «Бешбармак». С горем пополам нам удалось два из них переименовать. Оставшиеся два так и стоят. Поэтому так не пишите и не говорите. Это позорит и оскорбляет наше главное национальное блюдо!» — сказал писатель.