Писатель Мархабат Байгут считает, что слово «бешбармак» позорит национальное блюдо

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Otyrar.KZ
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Писатель Мархабат Байгут считает, что слово «бешбармак» позорит главное блюдо казахов. Об этом пишет 365info.kz со ссылкой на республиканскую социально-политическую газету «Кала мен дала».

Писатель выразил свое мнение в авторской программе известного журналиста Торебека Байтасова «Ортақ шаңырақ» («Общий дом») на телеканале «Казахстан-Шымкент».

— Слово «бешбармак» придумано колонизаторами, захватившими казахскую степь. Мы должны избавиться от него. Говорить «бешбармак» — позорить главное национальное блюдо казахов.

Это слово придумали царские генерал-губернаторы и их приспешники, захватившие нашу землю. Они с издевкой говорили «казахи бешбармачат», намекая, что казахи лишены культуры и едят руками. Казахи, испытавшие все тяготы колониализма и уставшие от разных унижений, вынуждены были принять насаждаемое им слово.

«Однако сегодня нам нельзя говорить и писать слово «бешбармак». Нужно говорить «мясо по-казахски». Это слово, как позорное клеймо, никак не выходит из обихода. Почему? Потому что сами так говорим, а это неправильно. У нас в Шымкенте было четыре кафе под названием «Бешбармак». С горем пополам нам удалось два из них переименовать. Оставшиеся два так и стоят. Поэтому так не пишите и не говорите. Это позорит и оскорбляет наше главное национальное блюдо!» — сказал писатель.

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15 Комментариев Включено "Писатель Мархабат Байгут считает, что слово «бешбармак» позорит национальное блюдо"

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Алеша Филонов
Гость
Алеша Филонов

Не позорься..
Самому то не смешно?
Хочется верить,что не все ,,образованные,,люди,так думаюют..

Голос ЗА
3
-1
Голос ПРОТИВ Ответить
2 дней 7 часов назад
Алеша Филонов
Гость
Алеша Филонов

Не позорься..
Самому то не смешно?
Хочется верить,что не все ,,образованные,, люди, так думаюют..

Голос ЗА
10
-1
Голос ПРОТИВ Ответить
2 дней 7 часов назад
.
Гость
.

RT @otyrar: Писатель Мархабат Байгут считает, что слово «бешбармак» позорит национальное блюдо — https://t.co/fL4ewxag4e https://t.co/VNF3U…

Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
2 дней 7 часов назад
Данияр
Гость
Данияр

@astanchanin Такого писателя никто не знает. Пошел он [МОДЕРАЦИЯ]

Голос ЗА
1
0
Голос ПРОТИВ Ответить
2 дней 7 часов назад
Данияр
Гость
Данияр

@astanchanin Такого писателя никто не знает.

Голос ЗА
7
-1
Голос ПРОТИВ Ответить
2 дней 7 часов назад
Байдук
Гость
Байдук

Благодаря «колонизации» предки, и его в том числе, из феодального строя попали в империалистический и не были захвачены джунгарами, а также узнали что мир широк и есть не только степи. А потом такие вот националисты были обучены грамоте, познакомились с электричеством и техническим прогрессом. Никогда не пойму тех кто хает Советский Союз, при всех его недостатках ликбез произошёл, а независимость почему-то плодит таких как Буратино -3 Б (безграмотных, безпаспортных и безработных). Лучше бы этот демагог пошёл поработал молча.

Голос ЗА
12
-1
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2 дней 3 часов назад
кондрат абрамович
Гость
кондрат абрамович

ты прочитай историю, если вообще образован, и ты поймешь кто ты и откуда оказался в этих краях, «миссионер»… живешь среди народа, который тебя и твоих выкормил, и лаешь на него

Голос ЗА
2
-3
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1 день 12 часов назад
Байдук
Гость
Байдук

кондрат абрамович, я знаю кто я, и откуда. Я жил и живу среди людей разных народов. Кормили меня мои родители, потом сам зарабатывал; причем не абстрактные деньги или услуги туда-сюда гонял, а производил вещественные продукты (в том числе интеллектуальные). И «мои» тоже сами зарабатывают, кроме детей, конечно, а кто это неплохо бы уточнить. И налоги платил всегда. Кто меня кормил? Руки и голова мои. «Лаять» с детства не обучен, но пустозвонов не люблю. Если мое мнение кого-то обидело, не из балаболов которые, прошу прощения. Мнение прочих не интересует.

Голос ЗА
2
0
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23 часов 41 минут назад
акпар
Гость
акпар

с этим блюдом надо не перебарщивать, особенно с сорпой, сплошной холестерин

Голос ЗА
0
0
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2 дней 3 часов назад
мадик
Гость
мадик

мырза… это не жаренное.. это не плов.. которое убивает желудок…!!!! …нет не единного растительного масло… все варится уважаемый…!!!!. какой тебееееееееееееее холестерин…!!!!??….

Голос ЗА
0
0
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13 часов 35 минут назад
Sdsdksja
Гость
Sdsdksja

Один ляпнет то что Москва названа именем Казаха, другому беш не нравится.

Откуда такие дураки в таком возрасте берутся?
Или внимание привлекают?

Голос ЗА
10
0
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2 дней 3 часов назад
кондрат абрамович
Гость
кондрат абрамович

А нурлы ет не подойдет?

Голос ЗА
5
0
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2 дней 3 часов назад
Adham Tashpulatov
Гость
Adham Tashpulatov

Старый пердун

Голос ЗА
5
0
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2 дней 2 часов назад
Gulsaya Mamykova
Гость
Gulsaya Mamykova

Такой вроде солидный и такую чушь говорит…. я казашка и не стесняюсь и слово, и блюда под таким названием «бешбармак»…. тем более все мои казахские и не казахские друзья, и гости, уже познакомившиеся с этим блюдом, из-за границ обожают «бешбармак», это наше казахское название, а если вспоминать, что и как окультурились европейцы, после того как испражнялись прямо за шторами королевских дворцов??? Тоже мне агитатор за культуру…. культура не в названии, а в манере говорить и вести себя в обществе, ну и так далее…. так что Мархабат Байгут, Говорите и предлагайте что-то посущественнее!

Голос ЗА
11
0
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1 день 14 часов назад
Николай
Гость
Николай

А у меня дочка отлично бешбармак готовит. Не хуже любой казашки. И ем я его руками. И яблоко ем руками. И хлеб беру в руку, а не на вилку, хотя в вилках недостатка нет. И что, я после этого совсем одичал? А бешбармак — он и есть бешбармак. А мясо по казахски — это совсем другое блюдо. Казахских писателей читал достаточно. Но, вот кто такой Байгут — впервые слышу. Любопытно было бы почитать что нибудь, кроме этой глуповатой заметки.

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1
0
Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 12 минут назад
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