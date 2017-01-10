Почти в четверти случаев скорую в Шымкенте вызывают сердечники

В Шымкенте отмечается увеличение вызовов скорой помощи — люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, стали чаще обращаться к медикам. Повышение артериального давления, тахикардия, гипертензия — 21% от общего числа вызовов скорой помощи составляют заболевания сердечно-сосудистой системы.

Каждый час на пульт 103 поступает до 90 вызовов. За помощью к медикам горожане обращаются с характерными признаками инфарктов, инсультов и гипертонических кризов. Врачи утверждают: всему виной перепады погоды и магнитные бури.

К больным с характерными симптомами выезжают бригады с встроенным в машине скорой кардиометром. В случае серьезных проблем с сердцем прибор может заменить специализированную кардиобригаду. Фельдшерам достаточно снять кардиограмму и передать данные в консультативный центр, чтобы врачи могли принять решение о той помощи, которая необходима.

Лейла Шарахмет, фельдшер: «В дни геомагнитных возмущений число инфарктов, инсультов и гипертонических кризов возрастает на 15%. В первую очередь мы измеряем давление, даем лекарства. Если есть проблемы с сердцем, хорошо помогает кардиометр. С его помощью можно быстро поставить предварительный диагноз и вовремя доставить больного в специализированную клинику для оказания помощи».

Бригады врачей работают на износ. Тормозят работу скорой ложные вызовы и вызовы не по профилю. Такие, к слову, поступают довольно часто. А еще машины скорой помощи часто попросту не могут въехать во двор из-за припаркованных автомобилей. А это отнимает драгоценное время.

Лейла Шарахмет, фельдшер: «Бывает что водители не уступают нам дорогу. Некоторые оставляют свои машины, где угодно. Сложно попасть во дворы многоэтажных домов, потому что вдоль дороги стоят припаркованные автомобили. Приходится идти пешком. На все это уходит время, которое можно было потратить на неотложную помощь для действительно нуждающегося пациента».

Медики просят горожан отнестись к работе скорой с пониманием. А чтобы меньше болеть специалисты , особенно в межсезонье, советуют: заниматься спортом, правильно питаться, закаляться и больше времени проводить на свежем воздухе.