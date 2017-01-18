Подорожавший с января 2017 года уголь не могут получить в ЮКО

Тревожная обстановка с поставкой угля сложилась по Южному Казахстану. ТОО «Азамат», снабжающее учреждения, предприятия и местное население Шымкента и ЮКО твердым топливо оказалось в затруднительном положении, сообщает кореспондент ТК «Отырар TV» Шынар Оразова.

Из-за отсутствия вагонов ТОО не может выполнить заявки в срок и очень надеется, что в ситуацию вмешается местная власть.

Расположенное в Цемпоселке Шымкента предприятие снабжает углем весь Южный Казахстан. После нового года сотрудники «Азамата» только вторые сутки работают в полном режиме. Долгожданное твердое топливо из Экибастуза наконец поступило.

В первую очередь уголь отгружают предприятиям. Так, например, представитель цементного завода, загрузил полный КамАЗ. Не замерзнут сегодня и жители поселка Актас. Асан Тойшиев, занимающийся перевозкой угля в частный сектор, довезет его до места.

Асан Тойшиев: «Трудно стало работать. Не знаешь — когда будет уголь. Говорят, что вагонов нет. Я уже пятый год занимаюсь перевозкой. Такого раньше никогда не было. Такая ситуация сложилась в конце прошлого года. Приходиться ждать уголь неделями! И это несмотря на то, что он подорожал. Тонна сегодня стоит 12 тысяч 600 тенге».

Тонна угля в Шымкенте стоит 12600 тенге

Специалисты предприятия подтверждают, цена на уголь действительно выросла. Если раньше поставщики отпускали тонну твердого топлива по 11 тысяч, то уже с нового года она выросла еще на 1 600 тенге.

«Были времена, когда уголь был с запасом, однако с прошлого года приходится оправдываться перед клиентами, мол, нет вагонов…» , — не скрывая недовольства от сложившейся ситуации, говорит менеджер ТОО «Азамат».

Самостоятельно решить вопросы поставки вагонов предприятию не по силам. Поэтому необходима помощь областного управления энергетики, жилья-коммунального хозяйства и, возможно, главы региона. Если проблема не решится в ближайшие дни, то жители многоэтажек Кентау и частного сектора Южно-Казахстанской области останутся без тепла. А владельцы тепличных хозяйств понесут серьезные убытки.