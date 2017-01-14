Они придут на смену нам….

Наступивший 2017 год в нашей стране пройдет под эгидой ЭКСПО-2017. Год минувший с самого своего старта был посвящен юбилею Независимости Казахстана. По этим символам сразу видно, какой теме в стране было и будет отдано преобладающее внимание.

У нашего медиахолдинга, а это, напомню, телеканала «Отырар TV», газеты «РАБАТ» и «Онтустик РАБАТ», а также сайта otyrar.kz, в этом году тоже есть своя тема, которой мы посвятим большую часть своих публикаций, телевизионных сюжетов, программ, интервью, репортажей. Называется она – подростки. Разумеется, тема эта очень обширная, здесь и вопросы образования, и не в последнюю очередь – профессионального, досуг взрослеющих детей, воспитание культуры поведения, казахстанского патриотизма, и, конечно же, профилактика подростковой преступности.

Согласитесь, важная тема. Годы идут. Сегодняшние подростки завтра станут молодыми, придут на смену нам, станут работать на производстве, в учреждениях, возможно найдут свою нишу в бизнесе. И уже не мы, а они будут во многом определять качество нашей жизни, а по большому счету и судьбу страны. Проблем у нашей молодежи в избытке. Здорово то, что их перестали замалчивать. Видимо, потому что наконец-то дошли руки. Справедливости ради скажу, что документ, регулирующий сферу отношений государства и молодежи в Казахстане, был разработан еще в 2004 году. Называется он – Закон РК «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан». За эти годы он много раз дорабатывался. Неизменными остались основные задачи: защита прав и законных интересов молодежи; предоставление им помощи и социальных услуг; реализация их социально-значимых инициатив.

Знают ли сами подростки, молодежь о гарантиях, предоставляемых этим Законом? Известно ли им вообще то, что он существует? Какова судьба бывшего дворца «Фосфорников», почему на его базе не создать досуговый центр, в том числе и для подростков? Вот над этим, в частности, в этом году придется потрудиться нам, журналистам.

Тема подростков просто немыслима без вопросов казахстанского патриотизма, воспитания любви к Родине, уважения соотечественников. Тем более, что все мы такие разные, представляем различные этносы, возрасты, конфессии. Когда еще говорить на эти важные темы, как не в период взросления? Словом, без идеологии, без четкого обозначения своих национальных приоритетов, ценностей, здесь не обойтись. Вы сами ежедневно видите в СМИ последствия того, что происходит со странами, где государство устранилось от этого вопроса, не уделяет ему должного внимания. Сначала идеологический вакуум заполняется чуждыми ценностями, далеко не лучшими приоритетами, идеалами, молодежь их принимает, следует им. А потом на эти страны обрушиваются беды, анархия, революции, смены строя, экономическая разруха, миллионы беженцев.

Старшие всегда в ответе за воспитание молодых. Да, многим из них сегодня хочется поскорее жить в достатке, роскоши, тратить деньги на развлечения, одежду, отдых, а лучше просто и сразу заполучить от родных авто, жилье, деньги. Наша задача объяснить, показать им прелесть самостоятельного зарабатывания денег, становления, самореализации. Да, для этого нужны такт, умение, да мало ли чего еще. Надо спасать детей от всепроникающего культа потребления. Богатство, достаток, кто сказал что это плохо? Это просто здорово. Только надо помнить о цене, которой оно добывается, праведным ли путем, не в ущерб ли нормальным человеческим отношениям? В советское время была популярна фраза «Горжусь, что мой труд вливается в труд моей страны…» Почему сегодня не гордиться этим? Мне нравятся простые слова президента РК Нурсултана Назарбаева: «Быть патриотом своей Родины – это носить Казахстан в своем сердце». Чувство сопричастности человека к судьбе своей страны, своей Родины – вот что нам надо воспитывать в подростках. А еще надо учить их давать аргументированный отпор всякого рода недоброжелателям нашей страны. Мир и согласие, царящие сегодня в стране – это не просто божественный подарок нам, это работа, продолжать которую предстоит нашим детям, внукам, сегодняшним подросткам. Они должны подхватить эту эстафету.

Признаюсь, я оптимистично настроена на то, что рано или поздно в нашей стране проблема подростковой преступности будет решена, или хотя бы будет полностью контролируема. Подтверждением тому работа ЮКО прокуратуры, один из проектов которой посвящен профилактике подростковой преступности, он называется «Воспитаем достойное поколение!» По данным прокуроров области, пятая часть всех несовершеннолетних республики проживает в нашем регионе. При этом, по количеству совершенных несовершеннолетними преступлений ЮКО занимает первое место в республике! Какие преступления совершают наши подростки? Это кражи, грабежи, хулиганства.

Прокуроры вместе с заинтересованными госорганами поставили цель – искоренить причины и условия, способствующие совершению преступлений. К этой работе также привлечены родители, педагоги, волонтеры, представители общественности.

Определены основные проблемные зоны, главная из которых равнодушие к проблемным, беспризорным детям. С чьей стороны? С нашей: родителей, соседей, школьных инспекторов и патрульной полиции. Меры приняты и уже дают результаты. Это прежде всего регулярные рейды по всем районам с выявлением детей, находящихся без контроля родителей, посещение неблагополучных семей. Работа патрульной службы в проблемных районах. Беседы с родителями, акция «Соседский присмотр». Создается телефон доверия полиции. Поставлена задача – повышение авторитета полиции в глазах подростков…

Что оказалось совсем неожиданным – прокуратура ЮКО оказала содействие в проведении 3 декабря в Шымкенте первых в Казахстане уличных игр – «стритворкаут», которые собрали спортсменов шести областей. Подросткам наглядно показали, как это красиво быть здоровыми и сильными…

Словом, вы поняли, в центре нашего внимания будут подростки. Присоединяйтесь.

автор Фарида ШАРАФУТДИНОВА